Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist bekannt dafür die Gefahren von Covid-19 herunter zu spielen. Foto: Reuters / ADRIANO MACHADO

Das Wichtigste in Kürze:

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist von Covid-19 genesen und forderte nun die Bürger auf "sich dem Virus zu stellen." Es gebe nichts zu befürchten und es müsse sich ohnehin jeder anstecken, so der Staatschef vor Journalisten.

ist von Covid-19 genesen und Es gebe nichts zu befürchten und es müsse sich ohnehin jeder anstecken, so der Staatschef vor Journalisten. In Deutschland kann sich ab Samstag jeder Urlaubsrückkehrer freiwillig und kostenlosauf den Coronavirustesten lassen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat selbiges für Österreich vorgeschlagen.

kann sich ab Samstag lassen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat selbiges für Österreich vorgeschlagen. Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von in China und Russland entwickelten Corona-Impfstoffen geäußert. Er hoffe, dass diese ihre Impfstoffe testen, bevor sie sie jemandem verabreichen.

geäußert. Er hoffe, dass diese ihre Impfstoffe testen, bevor sie sie jemandem verabreichen. In Südkorea wurde der Gründer der Shincheonji-Kirche verhaftet die mit 36 Prozent aller Covid-19 Fällen im Land in Verbindung gebracht wird. Er soll Behörden wichtige Informationen vorenthalten haben.

wurde der die mit 36 Prozent aller Covid-19 Fällen im Land in Verbindung gebracht wird. Er soll Behörden wichtige Informationen vorenthalten haben. In der japanischen Präfektur Okinawa wurde nach steigenden Infektionszahlen erneut der Notstand ausgerufen. Die Menschen sollen zwei Wochen zuhause bleiben, allerdings nicht verpflichtend.



Hier finden Sie den Corona-Tagesüberlick von gestern, Freitag.

Bolsonaro: Brasilianer sollen "sich dem Virus stellen"

Nach der Überwindung seiner Corona-Infektion hat Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro seine Landleute aufgefordert, "sich dem Virus zu stellen". Es gebe nichts zu befürchten, sagte der rechtsradikale Präsident am Freitag vor Reportern. "Ich wusste, dass ich mich eines Tages anstecken würde, denn ich glaube, dass leider fast jeder hier sich irgendwann anstecken wird", führte Bolsonaro weiter aus.

"Ich bedauere die Todesfälle. Aber Menschen sterben jeden Tag, an vielen Dingen. So ist das Leben", sagte er am Freitag. Anfang Juli hatte Bolsonaro bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Vor einigen Tagen erklärte er sich aber als genesen. Am Donnerstag war Bolsonaros Ehefrau positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Mit mehr als 2,6 Millionen nachgewiesenen Infektionen und über 96.000 Toten ist Brasilien das am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Nur die USA haben mehr Opfer zu beklagen.





Start für kostenlose Coronatests in Deutschland

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus über die Sommerreisezeit startet Deutschland auf breiter Front mit freiwilligen Tests bei Urlaubsrückkehrern. Ab Samstag können sich alle Einreisenden innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland auch ohne Krankheitsanzeichen kostenlos testen lassen. Das legt eine Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fest.

Dies soll zum Beispiel in Teststellen an Flughäfen, in Gesundheitsämtern und Arztpraxen möglich sein. Die Kosten trägt letztlich der Staat. Spahn rief dazu auf, die neuen Testmöglichkeiten zu nutzen. "Wer von einer Reise zurückkommt, sollte sich testen lassen – freiwillig und kostenlos." Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland seien ein deutliches Warnsignal. "Das Virus macht keine Ferien." Die Tests sollen ein weiteres Instrument sein, um zu vermeiden, dass sich viele Infizierte unbemerkt über Deutschland verteilen.

In Österreich hatte sich kürzlich der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) für kostenlose Tests von Einreisenden an der Grenze ausgesprochen. "Nur weil es der Peter vorgeschlagen hat, heißt es nicht, dass es nicht sinnvoll ist", meinte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) am Freitag schmunzelnd dazu.





Fauci zweifelt an Corona-Impfstoffen aus Russland und China

Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von in China und Russland entwickelten Corona-Impfstoffen geäußert. "Ich hoffe, dass die Chinesen und die Russen den Impfstoff tatsächlich testen, bevor sie ihn jemandem verabreichen", sagte Fauci am Freitag im US-Kongress auf die Frage, ob die USA die Impfstoffe verwenden würden, wenn diese zuerst verfügbar seien.

Nach Ansicht des Virenexperten werden die USA bei der Beschaffung von Impfstoffen jedoch nicht auf andere Länder angewiesen sein. Fauci äußerte Zweifel an dem Vorgehen von China und Russland: "Behauptungen, einen Impfstoff vertriebsbereit zu haben, bevor man ihn testet, halte ich bestenfalls für problematisch." Vor allem mehrere chinesische Unternehmen stehen an der Spitze des weltweiten Impfstoffwettlaufs, während Russland erklärte, bis September der Öffentlichkeit einen Impfstoff zur Verfügung stellen zu können.

Zwei chinesische Unternehmen, Sinovac und Sinopharm, haben in Brasilien und den Vereinigten Arabischen Emiraten die dritte Testphase eingeleitet. Ein weiterer Impfstoff wird bereits Angehörigen des chinesischen Militärs verabreicht, ohne die letzte Testphase durchlaufen zu haben.

Drei von westlichen Firmen entwickelte Coronavirus-Impfstoffe befinden sich ebenfalls in der dritten und letzten Testphase. China und Russland wird vorgeworfen, versucht zu haben, Informationen zur Impfstoffforschung von anderen Ländern zu stehlen. Peking und Moskau streiten die Vorwürfe ab.





Sektenoberhaupt in Südkorea verhaftet

In Südkorea ist der Gründer einer christlichen Sekte verhaftet worden, die im Zentrum des landesweit größten Coronavirus-Ausbruchs steht. Das 89-Jährige Sektenoberhaupt Lee Man Hee soll der Staatsanwaltschaft zufolge den Behörden wichtige Informationen zur Kontaktverfolgung von infizierten Mitgliedern der Shincheonji-Kirche vorenthalten haben.

Die Sekte wird mit mehr als 5.200 Infektionen und damit 36 Prozent aller Fälle in Südkorea in Verbindung gebracht. Lee, der das neuartige Virus als "Teufelstat" bezeichnet hatte, wird laut der Nachrichtenagentur Yonhap zudem Veruntreuung von Kirchengeldern vorgeworfen. Die Sekte bestreitet die Vorwürfe.





Japanische Präfektur Okinawa rief Notstand aus

Japans bei Touristen beliebte Präfektur Okinawa hat wegen rasant steigender Corona-Fallzahlen den Notstand ausgerufen. Gouverneur Denny Tamaki forderte die Menschen auf, zwei Wochen zu Hause zu bleiben und nicht unbedingt notwendige Ausflüge zu vermeiden.

Die meisten Neuinfektionen wurden bei den in der Region stationierten US-Streitkräften festgestellt . "Wir sehen eine explosionsartige Ausbreitung von Infektionen", sagte Tamaki vor Reportern. Der Notstand werde bis zum 15. August verhängt, da die Krankenhäuser mit der Welle an Neuinfektionen überfordert seien. Die Beschränkungen sind im Gegensatz zu ähnlichen Maßnahmen in Europa nicht verpflichtend.

Okinawa meldete am Freitag 71 neue Fälle, womit sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 395 erhöhte. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind die US-Streitkräfte für 248 der Fälle verantwortlich, was die Spannungen zwischen der US-Armee und der Bevölkerung zusätzlich anheizt. Die Präsenz der US-Streitkräfte ist in Okinawa seit langem umstritten. Auf der Okinawa-Hauptinsel sind rund 20.000 Soldaten der US-Marine stationiert, hinzu kommen tausende weitere Streitkräfte anderer Armee-Einheiten. (red, APA, 1.8.2020)