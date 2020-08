Apple hatte das beste Juni-Quartal in der Firmengeschichte. Foto: EPA/ RUNGROJ YONGRIT

Cupertino (Kalifornien) – Nach der Vorlage von Rekord-Quartalsergebnissen ist der Aktienkurs des amerikanischen IT-Riesen Apple am Freitag in die Höhe geschossen. Die Aktie schloss nach einem Plus von 10,5 Prozent auf einem Rekordhoch von 425,04 Dollar. Damit stieg der Börsenwert innerhalb eines Tages um 172 Milliarden Dollar (146,47 Mrd. Euro).

Bestes Juni-Quartal der Firmengeschichte

Der iPhone-Hersteller löste wegen des Anstiegs auch die saudische Staatsholding Saudi Aramco als wertvollstes börsennotierten Unternehmen der Welt ab. Apple ist nun 1,842 Billionen Dollar (1.568,59 Mrd. Euro) Wert. Das ist mehr als die Wirtschaftskraft Kanadas, der zehntgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Trotz – oder gerade wegen der Corona-Pandemie – hatte Apple das beste Juni-Quartal der Firmengeschichte. Der Technologiekonzern meldete dank der im Corona-Lockdown gestiegenen Nachfrage nach Kommunikationsgeräten Wachstum in allen Sparten und allen Regionen. So lief etwa auch das Geschäft mit dem Flaggschiff iPhone besser als erwartet. Es legte um fast 1,7 Prozent auf 26,4 Milliarden Dollar zu. Bei den Mac-Computern sprang der Umsatz um rund 22 Prozent auf den Bestwert von gut sieben Milliarden Dollar in die Höhe, was Beobachter auch als Folge der Corona-Krise und der vermehrten Nachfrage nach Computern für das Homeoffice sehen. (APA, red, 1.8.2020)