Der sechste "Halo" Haupttitel soll eines der ersten Spiele für die nächste Xbox Generation sein. Unlängst verbreite sich das Gerücht, dass der Multiplayer-Modus kostenfrei sein solle. Überraschend wurde dies nun auf Twitter von den Entwicklern 343 Industries bestätigt.

Kampagne und Koop-Modus mit Split-Screen



"Halo ist für alle", schreibt der offizielle Account der Shooter-Reihe von Microsoft und bestätigt, dass sie mit dem neuen Teil auf ein Free-to-Play-Modell setzen werden. Auch gaben die Entwickler bekannt, dass das Spiel 120 FPS auf der neuen Xbox Series X unterstützen werde. Weitere Details werde es zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Dieser Ankündigung nach werden nur jene zahlen müssen, die die Kampagne des Games spielen wollen. Dazu gehört auch der offline Koop-Modus, bei dem bis zu zwei Spieler die Kampagne über einen Splitscreen spielen können. Online können bis zu vier Spieler die Story gemeinsam erleben, das bestätigte der leitende Entwickler Jerry Hook auf Twitter.

Kritik an Grafik

Zuletzt wurde Kritik von Fans laut, die über die visuelle Präsentation des Spiels unzufrieden waren. Im Rahmen des Xbox Games Showcases wurde der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht. Während die 8 Minuten des Spiels neue Funktionen, wie einen Greifarm präsentierten, sorgte vor allem die Grafik für Aufmerksamkeit. Einige Fans bemängelten, dass die Optik des Vorzeigespiels der Xbox Series X nicht nach Next-Gen aussah.

Kritisiert wird unter anderem, dass die Grafik plastisch und wenig technisch anspruchsvoll aussehe. Besonders das Licht wirke undynamisch und Objekte sehen laut Fans flach aus. 343 Industries äußerte sich zu den krtisichen Stimmen. Den Entwicklern nach handele es sich bei dem gezeigten Gameplay um eine ältere Version, daher seien vor allem Licht- und Schatten-Effekte noch in Entwicklung gewesen. Dennoch habe man mit dem generellen Look versucht zum Style der ursprünglichen Trilogie zurück zu finden. So erklärt das Team den "klassischen Look".

Hier der Gameplay-Trailer, der so viel Kritik erntete HALO

Das Spiel wird für Ende 2020 erwartet und soll für PC, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.