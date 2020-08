Foto: Reuters/MOLLY DARLINGTON

Das Wichtigste in Kürze:

Mehr als 4,5 Millionen Infizierte und fast 153.000 Tote in USA

In den USA haben sich inzwischen mehr als 4,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Fast 153.000 Menschen sind gestorben – so viele wie nirgends sonst auf der Welt. Binnen 24 Stunden seien 68.605 bestätigte Neuinfektionen und 1371 weitere Todesfälle registriert worden, teilte die Behörde CDC am Samstag mit.

Damit sei die Zahl der Infizierten auf 4.542.579 und die der Patienten, die mit oder an dem Virus gestorben sind, auf 152.870 gestiegen. Dabei handelt es sich um die Fälle, die bis zum Freitagnachmittag gemeldet wurden. Die Behörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) untersteht dem Gesundheitsministerium.





Drastischer Anstieg der Infektionszahlen in Südafrika

Südafrika wird zu einem weiteren weltweiten Krisenherd in der Coronavirus-Pandemie. In dem Land wurden am Samstag mehr als eine halbe Million Infektionsfälle bestätigt. Damit verzeichnet das Land nach den USA, Brasilien, Indien und Russland die meisten Ansteckungsfälle weltweit und etwa die Hälfte aller nachgewiesenen Infektionen in ganz Afrika.

10.107 Neuinfektionen seien bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit steige die Gesamtzahl auf 503.290. Insgesamt seien 8153 Menschen nach einer Ansteckung gestorben. In ganz Afrika wurden rund 935.000 Infektionsfälle und knapp 19.800 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bestätigt. Experten zufolge dürfte die Dunkelziffer allerdings weitaus höher sein.





20.000 Flüchtlinge und Migranten lernten online Deutsch

20.000 Flüchtlinge und Migranten haben während des Corona-Lockdowns – also in drei Monaten – an Online-Deutschkursen teilgenommen. Angesichts dieser "sehr positiven Bilanz" will Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) das frei zugängliche Online-Angebot auch künftig in Ergänzung zu regulären Deutschkursen beibehalten.

Mit den Ausgangsbeschränkungen mussten ab März auch alle Deutschkurse physisch ausgesetzt werden, die für die Integrationsvereinbarung wichtigen Prüfungen (die Frist wurde bis 30. Oktober verlängert) konnten nicht abgelegt werden. Deshalb hat Raab Online-Kurse ausgebaut. Sie wurden auf sprachportal.at vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) – für die Sprachniveaus A1, A2 und B1 – kostenlos zur Verfügung gestellt.