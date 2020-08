Sonntagabend kehrten erstmals Raumfahrer an Bord des neuen Crew Dragon von der Internationalen Raumstation zurück

Nach zwei Monaten auf der Internationalen Raumstation (ISS) sind die beiden Nasa-Astronauten Douglas Hurley (53) und Robert Behnken (49) an Bord des neuen Space-X-Raumschiffs Crew Dragon wohlbehalten auf die Erde zurückgekehrt. Die beiden Raumfahrer landeten planmäßig um 20:48 (MESZ) vor der Küste Floridas nahe der Stadt Pensacola im Golf von Mexiko, wie die Nasa berichtete.

19-stündiger Rückflug

Der Crew Dragon dockte in der Nacht auf Sonntag von der ISS ab und erreichte nach knapp 19-stündiger Reise die Erdatmosphäre. Beim Eintritt in die Gashülle unseres Planeten war das Raumschiff Temperaturen von fast 2.000 Grad Celsius ausgesetzt. In einer Höhe von rund fünfeinhalb Kilometern öffneten sich dann planmäßig die ersten beiden Fallschirme, um die noch rund 560 km/h schnelle Raumkapsel weiter abzubremsen. Vier weitere Fallschirme wurden knapp zwei Kilometer über dem Meer aktiviert, um die Raumkapsel sicher auf die Oberfläche zu bringen.

Der Crew Dragon wenige Sekunden vor dem "Splashdown". Foto: Nasa TV

Dort wartete bereits das Space-X-Bergungsschiff "Go Navigator" mit einem 40-köpfigen Team an Bord. Unmittelbar nach dem "Splashdown" im Golf von Mexico erreichten zwei Schnellboote die Raumkapsel, um die Lage zu sondieren und die Bergung vorzubereiten. "Wir fühlen uns gut", ließen die beiden Raumfahrer noch während der Vorbereitungen zur Bergung wissen. In weiterer Folge wurde der Crew Dragon auf das Bergungsschiff gehievt, wo gegen 21:45 die Öffnung der Luke erfolgen soll. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung können Behnken und Hurley das Raumschiff dann verlassen.

Nasa-Livestream zum Rückflug von Bob Behnken und Doug Hurley. NASA

Historische Testmission

Die beiden Astronauten waren Ende Mai vom Nasa-Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Florida als erste Passagiere des privaten Unternehmens Space X abgehoben. Ihre Aufgabe war es, das Space-X-Transportsystem testen, das bald schon als reguläres Taxi zur ISS dienen soll. Der nun abgeschlossene bemannte Testflug ist der bisher größte Erfolg für Space X. Auch für die Nasa ist die Mission von großer Bedeutung.

Seit dem Ende des Spaceshuttle-Programms 2011 waren von den USA aus keine Astronauten mehr ins All gestartet. Seither waren die USA auf Russland angewiesen, um Astronauten ins All zu bringen. Die Abhängigkeit sorgte zunehmend politisch für Unmut, zudem hat die russische Raumfahrtagentur Roskosmos die Preise für Astronautentransporte immer weiter erhöht – rund 80 Millionen Euro kostet ein Platz in der russischen Sojus derzeit.

Die Raumkapsel mit den beiden Astronauten an Bord kurz nach der Landung auf dem Bergungsschiff. Foto: Reuters/Nasa

Private Ära

Anstatt aber selbst neue Raumtransporter zu entwickeln und zu betreiben, wurden US-Unternehmen mit Milliardenbeträgen dabei unterstützt, in das Geschäft einzusteigen. Space X erhielt für den Bau des Crew Dragon drei Milliarden Euro, der Konkurrent Boeing für seinen (noch nicht erfolgreich getesteten) Starliner sogar 4,5 Milliarden. Ein Space-X-Flug zur ISS soll künftig rund 55 Millionen Euro pro Astronaut kosten. (David Rennert, 2.8.2020)