In der Nacht auf Sonntag dockte das Raumschiff Crew Dragon mit zwei Nasa-Astronauten an Bord von der ISS ab, die Ankunft wird am Sonntagabend erwartet

Nach zwei Monaten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) sind beiden Nasa-Astronauten Douglas Hurley und Bob Behnken an Bord des neuen Space-X-Raumschiffs Crew Dragon wieder auf dem Weg zur Erde. Sie dockten in der Nacht auf Sonntag (MESZ) erfolgreich von der ISS ab, wie die Nasa berichtete.

Hurley und Behnken sollen am Sonntagabend (MESZ) vor der Küste Floridas nahe der Stadt Pensacola im Golf von Mexiko landen sollen. Bis zuletzt hatte das Wetter wegen des Wirbelsturms Isaias in der Region für Unsicherheit gesorgt, eine Verschiebung des Rückflugs wurde in Betracht gezogen. Allerdings gaben Meteorologen dann grünes Licht: Das Tiefdruckgebiet soll an der östlichen Küste Floridas entlang ziehen – Hunderte Kilometer entfernt von Pensacola.

Nasa-Livestream zum Rückflug von Bob Behnken und Doug Hurley. NASA

Historische Testmission

Die beiden Astronauten waren Ende Mai vom Nasa-Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Florida als erste Passagiere des privaten Unternehmens Space X abgehoben. Ihre Aufgabe ist, das Space-X-Transportsystem testen, das bald schon als reguläres Taxi zur ISS dienen soll. Wenn die Rückkehr zur Erde klappt, wäre das der bisher größte Erfolg für Space X, aber auch für die Nasa steht viel auf dem Spiel.

Seit dem Ende des Spaceshuttle-Programms 2011 waren von den USA aus keine Astronauten mehr ins All gestartet. Seither waren die USA auf Russland angewiesen, um Astronauten ins All zu bringen, was zunehmend für Unmut sorgte. Zudem hat die russische Raumfahrtagentur Roskosmos die Preise für Astronautentransporte immer weiter erhöht – rund 80 Millionen Euro kostet ein Platz in der Sojus derzeit. Ein Space-X-Flug zur ISS soll künftig rund 55 Millionen Euro pro Astronaut kosten. (dare, 2.8.2020)