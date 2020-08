Die Polizei fand zwei Männer mit schweren Kopfverletzungen am Wiener Donaukanal. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – In den vergangenen Wochen war der Wiener Donaukanal vor allem als Hotspot der Partyszene bekannt. Am Sonntag dürften sich in den frühen Morgenstunden im Bereich der Oberen Donaustraße allerdings brutale Szenen abgespielt haben. Zwei am Boden liegende und am Kopf stark blutende Männer wurden von Polizeibeamten gefunden, nachdem der Polizeinotruf verständigt wurde, schreibt die Polizei in einer Aussendung.

"Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus, das ist sehr wahrscheinlich", sagt Polizei-Sprecher Markus Dittrich im Gespräch mit dem STANDARD. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen und würde nun versuchen, die genauen Umstände zu klären.

Mann in Lebensgefahr

Die Wiener Berufsrettung habe notfallmedizinische Erstversorgung durchgeführt und brachte beide in ein Spital. Einer der beiden Männer, dessen Identität vorerst unklar sei, war nicht ansprechbar und schwebt in akuter Lebensgefahr. "Die Ärzte kämpfen gerade um sein Leben, da hat die Identität vorerst Nachrang. Er hatte nichts bei sich", sagt Dittrich. Der andere Mann sei ansprechbar und es handle sich um einen 48-jährigen österreichischen Staatsbürger. (red, 2.8.2020)