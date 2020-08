Fast drei Monate nach dem ursprünglich anvisierten Termin dürfte es nun soweit sein: Am Montag soll Google das Pixel 4a offiziell enthüllen, dies kündigt Google selbst mit einem Teaser in seinem Online-Store an. Gleichzeitig sind Leaker offenbar nun auch an eine offizielle Spezifikationsliste gekommen, und die zeigt vor allem eines: Es wird günstiger.

Preisfrage

Um 349 US-Dollar soll das Pixel 4a laut Informationen Ishan Agarwal verkauft werden. In welchen Euro-Preis dies resultiert, lässt sich natürlich noch nicht sagen, zuletzt hatte Google die Umwandlung aber üblicherweise 1:1 vorgenommen, was auf einen Preis von 349 Euro hoffen lässt. Dies wäre 50 Euro unter dem Startpreis des direkten Vorgängers – des Pixel 3a.

Entgegen früheren Jahren soll es dieses Mal nur ein Modell geben, das mit einer Bildschirmgröße von 5,81 Zoll angegeben ist. Dabei greift Google erstmals zu einem Punchhole-Design für die Frontkamera, womit der Bildschirm fast die gesamte Vorderseite einnimmt. Ebenfalls interessant: Der lokale Speicherplatz soll bei 128 GB liegen, wäre damit also doppelt so groß wie beim Vorgänger. Das RAM soll ebenfalls auf 6 GB ausgebaut worden sein, als Prozessor kommt angeblich ein Snapdragon 730 von Qualcomm zum Einsatz. Auf der Rückseite gibt es zwar nur eine Kamera, diese soll aber dafür jener des teureren Pixel 4 entsprechen. Verfügbar soll das Ganze dann unter anderem in den USA und Deutschland sein – Österreich steht einmal mehr nicht auf der Liste.

5G-Modell

Interessant ist der Leak aber noch aus einem anderen Grund: Agarwal erwähnt nämlich auch jenes Pixel 4a 5G, von dem erst unlängst zum ersten Mal die Rede war. Dieses soll demnach erst in einigen Monaten veröffentlicht werden – und zwar für einen Preis von 499 US-Dollar. Dafür soll es dann neben 5G-Support auch einen größeren Bildschirm und einen stärkeren Prozessor beherbergen. Zu diesem Zeitablauf passt auch ein weiterer Bericht: Ist doch im Quellcode von Android eine weitere Erwähnung des Pixel 4a 5G aufgetaucht, bei der davon die Rede ist, dass dieses von Haus aus bereits mit Android 11 ausgeliefert werden soll, während das Pixel 4a mit Android 10 angegeben ist.

Und als ob das an Informationen noch nicht reichen würde, ist es Agwarwal auch noch gelungen an einen ersten Teaser für Pixel 4a 5G und Pixel 5 zukommen – beide mit 5G-Support. Diesen wollte sich Google wohl für die Präsentation am Montag vorbehalten, was damit als gescheitert betrachtet werden muss.

Pixel 5

Das Bild liefert zwar nur wenige konkrete Informationen, ein interessantes Detail lässt sich daraus aber sehr wohl schließen. Da bekannt ist, dass das Pixel 4a 5G größer als das reguläre 4a werden soll, und in dem Teaser das Pixel 5 noch eine Spur größer erscheint, ist davon auszugehen, dass es sich beim Pixel 5 in Wirklichkeit um das handelt, was in früheren Jahren als das XL-Modell verkauft wurde. Demnach hätte sich Google also für das Jahr 2020 nicht – wie bisher angenommen – dazu entschlossen das größere Modell zu streichen sondern auf das kleinere zu verzichten.

Pixel 5a

Ebenfalls interessant: Im zuvor erwähnten Code Commit wird erstmals auf ein Pixel 5a referenziert – womit wohl das nächstjährige Mittelklasse-Smartphone von Google gemeint ist. Dass das Unternehmen an einem solchen Gerät arbeitet, ist aber ohnehin keine sonderliche Überraschung und jenseits des Namens bietet der Eintrag auch keinerlei Informationen. (Andreas Proschofsky, 02.08.2020)