Buchtipps: Andrea Kromoser, familienlektüre.at und Ursula Tichy, buchstart.at





#phänomenal #lesefutter #abenteuer

Penguin

Dieser fantastische Roman mit farbenprächtigen Illustrationen hat 720 Seiten und das ist gut so. Denn jede Seite ist ein Abenteuer. Käpt’n Blaubär wird nackt auf einer Nußschale im Ozean "geboren" und erzählt uns aus seinem Leben. Der Autor entführt uns auf den Kontinent Zamonien und berichtet mit irrwitziger Phantasie und brillantem Humor von den Erlebnissen des Seebären. Wir begegnen Zwergpiraten, Tratschwellen, einem ewigen Tornado und vielem mehr, sodass man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Ein Vergnügen der Extraklasse für die ganze Familie. (Ursula Tichy)

Walter Moers, "Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär." Roman. € 18,50 / 720 Seiten. Penguin, München 2019. Ab 9-90 Jahren

#schwarz #weiß #riesenkrake

Aladin

Zwei Typen falten ein Papierschiffchen, das treibt aufs Meer hinaus. Die Reise geht los! Zuerst trifft das Boot auf Schildkröten, dann auf verschiedene Fische. Dann kommen spektakuläre Phantasiewesen, manche schauen wie Ungeheuer aus oder wie Piraten, andere wirken eigentlich ganz nett. Zwei Dinge sind noch besonders: Bei diesem Abenteuer kannst du keine Wörter lesen, es wird mit Illustrationen erzählt. Farben sind auch keine dabei, alles ist schwarz-weiß. – Wer dieses Schiffchen lenkt und wohin es unterwegs ist? Das wissen wir nicht genau, darum ist die Geschichte richtig schön schaurig. (Andrea Kromoser)

Peter Van den Ende, "Treiben lassen". € 22,70 / 96 Seiten. Aladin, Stuttgart 2020. Ab 7 Jahren.

#mensch #faust #fall

Nord Süd

Was geschieht, wenn man nie mit dem zufrieden ist, was man hat? Eine mögliche Antwort auf diese Frage gibt Oliver Jeffers in seinem neuesten Bilderbuch. Darin treffen wir den herrischen Fausto, der über die Blume, das Schaf, den Baum, das Feld und schließlich auch über das Meer die Macht haben möchte. Alle beugen sich seinem starken Willen, den er oft mit geballter Faust und stampfendem Fuß demonstriert. Alle beugen sich … nur nicht der weite, tiefe Ozean. In eindrucksvollen Bildern, klar und deutlich nimmt das Schicksal des Fausto seinen Lauf. (Ursula Tichy)

Oliver Jeffers, "Die Fabel des Fausto". Übers. von Anna Schaub 96 Seiten / € 18,50. NordSüd Verlag, Zürich 2020. Ab 5 Jahren





Games: Georg Pichler

Untitled Goose

Wer schon immer mal in die Federn einer Gans schlüpfen wollte, darf sich im Untitled Goose Game austoben. Als watschelnder und schnatternder Vogel musst du Rätsel lösen. Dabei kannst du auch viel lustigen Schabernack anstellen. Ganz nach der Devise: Da lachen ja die Hühner, ...äh, Gänse! (Windows, Mac, Xbox, Playstation, Switch)





World of Goo

Das man auch als kleiner Ball aus klebrigem Gatsch große Abenteuer erleben kann, beweist World of Goo. In diesem Spiel musst du Physikrätsel lösen, in dem du Brücken, Türme und andere Konstruktionen mit den niedlichen Kugeln baut. Dabei gibt es viele verschiedene Level zu entdecken und obendrein auch wunderschöne Musik zu hören! (Windows, Mac, Linux, Switch, Wii, Android, iOS)





Overcooked 2

Als Küchenchef hat man es nicht leicht. Denn man muss so viele komplizierte Gerichte für die vielen Gäste kochen. Gut, dass dir in Overcooked 2 deine Freunde dabei helfen können! Gemeinsam kümmert ihr euch darum, Zutaten zu schneiden, in der Pfanne zu brutzeln und im Herd zu braten, um mit dem perfekten Essen viele Punkte zu gewinnen. Dabei kann es auch ganz schön chaotisch werden! (Windows, Mac, Linux, Xbox, Playstation, Switch)