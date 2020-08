"Reger Zulauf"

Immer mehr AfD-Mitglieder bieten sich den Behörden als Spitzel an

Zahlreiche Mitglieder sind über die rechtsextremen Tendenzen in der Partei so beunruhigt, dass sie sich an die Behörden wenden – teils, um die AfD zu schützen