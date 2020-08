In dieser Galerie: 2 Bilder Pfuh Foto: Pool via REUTERS/LENNON Kaputt. Foto: AP/LENNON

Silverstone – Auch mit einem Mercedes-Dreirad steuert Lewis Hamilton unaufhaltsam seinem siebten WM-Titel entgegen. Hamilton den 87. Rennsieg seiner Karriere mit einer für die Konkurrenz fast unerträglichen Leichtigkeit ein – trotz eines sich auflösenden linken Vorderreifens eine halbe Runde vor dem Ziel.

"Wow, das war knapp", funkte Hamilton nach der Zieldurchfahrt an seine Boxencrew. "Bis zur letzten Runde war alles easy. Ich bin quasi dahingesegelt", erklärte Hamilton weiter: "Als ich gehört habe, dass sich der Reifen bei Valtteri verabschiedet hat, habe ich etwas langsamer gemacht. Plötzlich ging auch bei mir die Luft raus. Ich bin kaum noch um die letzten beiden Kurven rumgekommen. Gott sei Dank hat es geklappt. Mein Herz ist fast stillgestanden, deswegen war ich wohl so cool."

Ausgebaut

Den Vorsprung in der WM-Wertung baute der 35-Jährige nach seinem dritten Saisonsieg im vierten Rennen weiter aus, bereits 30 Punkte trennen ihn nach vier Rennen von seinem ersten Verfolger Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Einen erneuten Mercedes-Doppelsieg verhinderte ein Reifenschaden von Bottas zwei Runden vor dem Ende, der Finne fiel als Elfter aus den Top Ten und musste Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari die weiteren Plätze auf dem Treppchen überlassen.

An der Spitze zog Hamilton einsam seine Kreise, nur Bottas konnte dem Weltmeister einigermaßen folgen. Mercedes fuhr erneut ein eigenes Rennen im Rennen, die Konkurrenz hatte keine einzige Chance, die Silberpfeile zu attackieren. Hamiltons Vorsprung war letztlich so groß, dass Verstappen ihn auch nach seinem Reifenschaden nicht mehr einholen konnte. Verstappen selbst fuhr in der vorletzten Runde an die Box. (sid, red, 2.8.2020)