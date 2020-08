Selbstbewusst, herzlos, unangreifbar: Olivia de Havilland konnte auch anders – hier zu sehen als "Die Erbin", um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: NBC Universal

20.15 IN MEMORIAM

Die Erbin (The Heiress, USA 1949, William Syler) New York, Mitte des 19. Jahrhunderts: Von Männern unbeachtet lebt Catherine mit ihrem wohlhabenden Vater am Washington Square. Als sich der Lebemann Morris um sie bemüht, nimmt Catherine seinen Heiratsantrag an. Der Vater jedoch ist skeptisch und warnt sie, dass es der Gigolo auf ihr Erbe abgesehen hat. Und er sollte recht behalten. Mit vier Oscars prämiertes Schauspielerkino mit der vergangene Woche verstorbenen Olivia de Havilland. Bis 22.05, Arte

20.15 MAHLZEIT

Leberkäsjunkie (D 2019, Ed Herzog) Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) hat Stress: Auf Diät gesetzt, wird er von Leberkäseentzug geplagt und muss sich um sein einjähriges Baby kümmern. Gleichzeitig müssen Mord, Brandstiftung und Bauintrigen aufgeklärt werden. Simon Schwarz, Manuel Rubey, Robert Stadlober und Michael Ostrowski spielen bei der bayerischen Gaudi mit. Bis 21.45, ORF 1

20.15 LAUF, KLON, LAUF

Die Insel (The Island, USA 2005, Michael Bay) Ewan McGregor und Scarlett Johansson entdecken, dass sie in einer Art Klonersatzteillager für Reiche leben. Die Konsequenz: Sie laufen um ihr Leben. Bis 22.40, Kabel 1

21.05 INTERVIEW

Sommergespräche Zu Gast beim ersten Sommergespräch dieses Jahres ist Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Simone Stribl stellt die Fragen. Bis 22.00, ORF 2

21.45 REPORTAGE

Abgewrackt und exportiert – Das große Geschäft mit alten Autos Die Corona-Pandemie hat die Autoindustrie schwer getroffen. Bei den Händlern stehen tausende Fahrzeuge herum, die niemand kaufen möchte. Der neu gepriesene Heilsbringer soll nun das Elektroauto sein. Was passiert denn dann mit unseren alten Autos? Bis 22.15, ARD

22.05 MELODRAM

Midareru – Sehnsucht (JPN 1964, Mikio Naruse) Die Kriegswitwe Reiko kümmert sich aufopfernd um das kleine Lebensmittelgeschäft der Schwiegereltern. Dann kehrt Koji, der jüngste Bruder ihres verstorbenen Mannes, zurück und gesteht ihr seine Liebe. Mikio Naruse zeichnet eine Welt aus dem Blick der Frau. Berührende Liebesgeschichte in Schwarz-Weiß. Bis 23.45, Arte

22.25 GESCHICHTE

Obon Akiko Takakura ist eine von zehn Menschen, die 1945 in nächster Nähe die Atombombenexplosion von Hiroshima überlebt haben. In dem animierten Dokumentarfilm erzählt sie ihre Geschichte. Bis 22.40, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag-Spezial zu den Salzburger Festspielen Live zu Gast sind die litauische Sopra nistin Aušrine Stundyte, die erste Maestra der Festspiele, Joana Mallwitz, Pianist Igor Levit, Dirigent Franz Welser-Möst, Intendant Markus Hinterhäuser. Um 23.30 folgt die Dokumentation Eine Stadt als Bühne – 100 Jahre Salzburger Festspiele. Bis 0.00, ORF 2