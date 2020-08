Abschiedsschmerz bei Lecce.

Foto: EPA/ABBONDANZA SCURO LEZZI

Lecce – US Lecce ist der dritte Fußball-Absteiger in der italienischen Serie A. Der Tabellen-18. verlor am Sonntagabend in der letzten Runde in einer packenden Partie zu Hause gegen Parma knapp mit 3:4. Der Abstieg wäre aber auch bei einem Sieg besiegelt gewesen, da Genoa gegen Hellas Verona mit 3:0 gewann und sich damit aus eigener Kraft retten konnte.

Lecce war zuvor der Sprung von der Serie C in die Serie A gelungen, nun muss man wieder einen Rückschlag verkraften. Der Gang von Schlusslicht SPAL Ferrara und Brescia in die 2. Liga war schon zuvor festgestanden. (APA, 3.8.2020)