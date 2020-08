In dieser Galerie: 2 Bilder In vielen Teilen der Welt steigen die Infektionszahlen weiterhin. In Europa ist Großbritannien am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Foto: EPA / ANDY RAIN Zwischen 150 und 200 Euro zahlten große Supermarktketten für ihre Mitarbeiter in Vollzeitbeschäftigung in unterschiedlichen Formen aus. Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Handelsangestellte großer Supermarktketten wurden für ihre durchgängige Arbeit während der ersten Wochen in der Coronakrise mit einem Bonus belohnt. Rewe, Spar und Hofer haben in unterschiedlicher Form Boni zwischen 150 und 200 für Vollzeitangestellte ausbezahlt. Die Gewerkschaft fordert weiterhin einen "Corona-Tausender" , der vom Staat bezahlt werden soll.

Gewerkschaft beharrt auf "Corona-Tausender" für Handelsangestellte

Handelsangestellte großer Supermarktketten hätten laut Auskünften von Spar, Rewe und Hofer für ihre Arbeit in den ersten Corona-Wochen eine Prämie erhalten. Hofer zahlte einen zehnprozentigen Zuschuss zum Gehalt, Rewe zahlte 200 Euro in Form eines Guthabens auf die Mitarbeiterkarte bei Vollzeitbeschäftigung, Spar zahlte 150 Euro für Vollzeitangestellte. Auch im Online-Handel sollen Prämien ausbezahlt worden sein, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will im Ö1-"Morgenjournal" am Montag. Insgesamt seien 50 Millionen Euro ausbezahlt worden oder werden noch ausbezahlt, so Will.

Dennoch rückt die Gewerkschaft von ihrer Forderung nach dem "Corona-Tausender" nicht ab. Die ausbezahlten Prämien seien zwar gut, aber diese seien "weit unter dem 'Corona-Tausender'", sagte GPA-Geschäftsführer Karl Dürtscher im "Morgenjournal". Die geforderte Einmalzahlung im Wert von 1.000 Euro soll laut Dürtscher vom Staat "als Anschubfinanzierung" bezahlt werden und nicht nur für den Handel gültig sein. Besonders auch in jenen Betriebe, denen es wirtschaftlich gut gehe, soll diese Einmalzahlung zur Geltung kommen. "Es kann nicht sein, dass die Beschäftigen am Anfang der Coronakrise beklatscht wurden und jetzt vergessen werden", sagte Dürtscher.





Mehr als 18 Millionen Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit registrierten Corona-Infektionen ist in der Nacht zum Montag auf über 18 Millionen gestiegen. Dies geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervor, die sich auf offizielle Angaben von Regierungen und Behörden stützt. Demnach wurden innerhalb von nur vier Tagen eine Million neue Corona-Fälle registriert. Insgesamt starben weltweit 688.000 Menschen an Covid-19.

Die AFP-Zählung beruht auf offiziellen Angaben. Die offiziellen Daten stellen vermutlich allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionszahlen dar, da in vielen Ländern wenig getestet wird.

Am schlimmsten betroffen sind weiterhin die USA. Dort steckten sich bereits mehr als 4,6 Millionen Menschen mit dem neuartigen Virus an, mehr als 154.000 von ihnen starben. Die zweitmeisten Fälle verzeichnete Brasilien mit mehr als 2,7 Millionen Infektionen, in Indien wurden offiziell über 1,7 Millionen Fälle registriert.





US-Notenbanker sieht wirtschaftlichen Nutzen bei Lockdown

Wie die Situation in den USA in den Griff zu bekommen ist, beschäftigt das Land und die Wirtschaft. Ein "wirklich harter Lockdown" von vier bis sechs Wochen könnte der US-Wirtschaft nach Einschätzung des US-Notenbankers Neel Kashkari letztlich nützen. Der Wirtschaft könne eine starke Erholung gelingen, aber nur, wenn das Virus unter Kontrolle gebracht werde, sagt der Präsident der Fed von Minneapolis dem Sender CBS.

"Wenn wir das nicht tun, und wenn wir nur dieses grassierende Virus haben, das sich im ganzen Land ausbreitet mit wiederholten Ausbrüchen und lokalen Lockdowns in den nächsten ein oder zwei Jahren, was durchaus möglich ist, werden wir viele, viele weitere Firmenpleiten erleben." Dann werde die Erholung für alle sehr viel langsamer vonstattengehen.

Am Sonntag äußerte sich eine Beraterin von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise, die Ärztin Deborah Birx, kritisch zur Situation und widersprach der Einschätzung des Präsidenten. "Was wir heute sehen, unterscheidet sich von März und April. Es (das Coronavirus) ist außerordentlich weit verbreitet", sagte Birx am Sonntag dem Sender CNN.

Ländliche Gebiete seien ebenso betroffen wie Städte. "An alle, die auf dem Land leben: Sie sind nicht immun oder geschützt vor diesem Virus", warnte Birx. Jeder Amerikaner müsse eine Maske tragen, egal, wo er lebe.



Trump führt die hohe Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf die Vielzahl der Corona-Tests zurück, welche die USA mittlerweile durchführen. Trump verweist zudem darauf, dass in Europa derzeit wieder "große Flammen" zu sehen seien. "Große China-Virus-Ausbrüche überall auf der Welt, auch in Ländern, von denen man annahm, dass sie großartige Arbeit geleistet haben", twitterte Trump am Sonntag.

Grobritannien setzt auf Schnelltests

Zur Eindämmung des Coronavirus setzt Großbritannien auf zwei neue Arten von Schnelltests. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte laut einer Mitteilung seines Ministeriums Montagfrüh: "Millionen neuer Coronavirus-Schnelltests werden vor Ort in weniger als 90 Minuten Ergebnisse liefern und uns helfen, Übertragungsketten schnell zu unterbrechen."

Ab der kommenden Woche würden Krankenhäusern, Pflegeheimen und Laboren rund 5,8 Millionen DNA- und 450 000 Abstrichtests zur Verfügung gestellt, hieß es weiter. Beide Tests könnten Covid-19 und andere vor allem im Winter wütende Viren wie Grippeviren nachweisen, hieß es weiter. Dadurch werde die Testkapazität enorm erhöht.

Das Vereinigte Königreich ist in Europa am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Mehr als 306.000 Fälle wurden laut der Johns Hopkins Universität in Baltimore bisher registriert, mehr als 46.200 Infizierte starben. Im Großraum Manchester weiter verschlechtert. Die Behörden riefen am Sonntagabend einen "schwerwiegenden Vorfall" aus, da die Zahl der Infizierten in mehreren Gegenden gestiegen war. Dies gibt den Behörden mehr Handlungsoptionen im Kampf gegen die Pandemie.

Es gebe aber keinerlei Anlass für Panik, betonten die Behörden. Auffällig seien die Anstiege in Manchester, Tameside und Oldham, berichteten die "Manchester Evening News". Premierminister Boris Johnson hatte schon zuvor in ganz England weitere Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise für mindestens 14 Tage gestoppt. Im Norden – auch in Manchester und Umgebung – wurden die Maßnahmen sogar verschärft: Dort dürfen sich Mitglieder verschiedener Haushalte nicht mehr in Innenräumen und Privatgärten treffen. Auch der gemeinsame Besuch von Pubs und Restaurants ist tabu.







36 Infizierte auf norwegischen Kreuzfahrtschiff

Mindestens 36 Passagiere und Besatzungsmitglieder des norwegischen Kreuzfahrtschiffes MS Roald Amundsen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Virus sei bei 36 der 158 Crew-Mitglieder nachgewiesen worden, teilten die norwegischen Gesundheitsbehörden mit. Vier von ihnen seien schon am Freitag ins Spital eingeliefert worden, nachdem das Schiff im Hafen Tromsö festgemacht hatte.

Die Behörden versuchen nun, die Reisenden zu finden, die bei den beiden jüngsten Arktis-Reisen an Bord waren. Foto: AFP / TERJE PEDERSEN

Die Crew wurde unter Quarantäne gestellt. Die 178 Passagiere durften von Bord gehen, da zu dem Zeitpunkt keine Ansteckung bekannt war. Die Behörden versuchen, die Reisenden zu finden, die bei den beiden jüngsten Arktis-Reisen an Bord waren. Der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) in Deutschland spricht sich angesichts der Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen für eine allgemeine Testpflicht aus. "Es sollte für den Kreuzfahrtgast eine Testpflicht vor dem Antritt der Reise geben", sagte Vorsitzende Marija Linnhoff in der "Rheinischen Post".





16.000 für Medizin-Aufnahmetest angemeldet

Trotz der Corona-Pandemie findet auch heuer der Aufnahmetest für das Medizinstudium statt. Am 14. August stellen sich bis zu rund 16.000 Kandidaten der inklusive Pausen rund achtstündigen Prüfung – damit dürfte der Test die größte Veranstaltung des Sommers sein. Aufgrund der Infektionsgefahr wurden die Teilnehmer auf mehr Standorte aufgeteilt, es gibt ein umfassendes Sicherheitskonzept.

Ursprünglich war der Test bereits für den 3. Juli geplant – coronabedingt wurde der Termin auf den 14. August verschoben. An den Medizin-Unis Wien (740), Innsbruck (400) und Graz (360) sowie der Medizin-Fakultät der Universität Linz (240) werden insgesamt 1.740 Studienplätze in Human- und Zahnmedizin vergeben. (red, APA, 3.8.2020)