Kurz vor der Schließung der Commerzialbank sollen mitten in der Nacht noch 1,2 Millionen Euro abgehoben worden sein. Die Opposition findet das sehr verdächtig. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Mattersburg – Kurz vor der Schließung der durch einen Bilanzskandal erschütterten Mattersburger Commerzialbank soll das Regionalmanagement Burgenland (RMB) deponiertes Geld behoben haben. Einem "Kurier"-Bericht (Montagsausgabe) zufolge geht es um 1,2 Millionen Euro.

Die Geldabhebung soll am 14. Juli kurz nach 21.30 Uhr erfolgt sein. Nur zweieinhalb Stunden später ließ die Finanzmarktaufsicht die Bank sperren, wodurch keinerlei Kontobewegungen mehr möglich waren. Dem "Kurier" zufolge war die Abhebung von etwa 1,2 Mio. Euro der rund 2,5 Mio. Euro, die das RMB, eine Tochtergesellschaft des Landes, bei der Mattersburger Commerzialbank deponiert hatte, in besagter Nacht die "auffälligste Geldüberweisung".

Land dementiert hohe Abhebungen

In der RMB engagiert war nach dem Medienbericht Landesrat Christian Illedits (SPÖ). Die Verbindung bestehe aufgrund der Obmann-Tätigkeit von Illedits bei der LAG Nordburgenland plus, einem Verein aus 69 Gemeinden und deren Partnern, der nach eigenen Worten die Regionalentwicklung im Nordburgenland vorantreibt. Aus Kreisen der Landesregierung hieß es Montagfrüh auf Anfrage, dass die Darstellung im "Kurier"-Bericht falsch sei. Ein offizielles Statement war nicht zu erhalten. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil wird gegen 12.00 Uhr eine Erklärung zu den aktuellen Entwicklungen abgeben.

ÖVP spricht von U-Ausschuss

Der burgendländische ÖVP-Obmann Christian Sagartz kündigte bei einer Pressekonferenz am Montag an, gemeinsam mit der FPÖ und den Grünen eine Sondersitzung des Landtages einberufen zu haben. "In den Kreisen der RMB muss Insiderwissen vorhanden gewesen sein", so Sagartz. Für den Sonderlandtag fordert er unter anderem die Offenlegung aller Prüfunterlagen, aller Überweisungen kurz vor der Schließung und eine Erklärung warum das Land 2015 die Prüfaufsicht abgeben wollte. "Gibt Landeshauptmann Doskozil diese Informationen nicht frei, berufen wir einen Untersuchungsausschuss ein", sagt Sagartz. Für ihn sei überdies der Fall Illedits ein eindeutiger Beweis, dass die SPÖ sehr nahe am System Martin Pucher dran sein.

Tipp aus der Bank

Die Grünen stellten in den Raum, dass es einen Tipp aus der Bank gegeben haben könnte und kündigten Anfragen an die Landesregierung an. "Hatte der nun zurückgetretene Wirtschaftslandesrat davon Kenntnis, dass eine Million Euro aus der Commerzialbank abgehoben wurde?", fragte Landessprecherin Regina Petrik in einer Aussendung. Eine weitere Frage, die sich stelle sei, ob es üblich ist, "dass solche hohen Summen mitten in der Nacht von der RMB abgehoben werden", wurde Petrik zitiert. (APA, 3.8.2020)