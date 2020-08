So soll das Galaxy Z Fold 2 aus. Wozu man das "Z" zusätzlich in den Namen aufgenommen hat, bleibt hingegen unklar. Grafik: Samsung / MySmartPrice

Es hätte eine Machtdemonstration der Hardwareabteilung von Samsung werden sollen: Als das aus Südkorea stammende Unternehmen im Vorjahr das Galaxy Fold ankündigte, war man davon überzeugt: Das ist die Zukunft des Smartphones. Doch statt des erhofften Lobs gab es etwas ganz anderes: Massive Kritik. Stellte sich doch heraus, dass das Gerät extrem für Beschädigungen anfällig war. Also zog man die Notbremse, das Galaxy Fold wurde noch vor dem Verkaufsstart wieder eingezogen, und es ging zurück ans Reißbrett. Bis das faltbare Smartphone schlussendlich wirklich zu kaufen war, sollte fast ein halbes Jahr vergehen.

Von der Gerätekategorie selbst ist man bei Samsung allerdings trotz dieser Startschwierigkeiten weiterhin voll und ganz überzeugt. Also soll nun schon bald der Nachfolger kommen. Unter dem Namen Galaxy Z Fold 2 soll dieser am Mittwoch im Rahmen des "Unpacked"-Events enthüllt werden. So war es zumindest der Plan, mittlerweile sind aber via MySmartPrice bereits erste Bilder durchgesickert, die zeigen, was sich seit dem Vorjahr getan hat.

Galaxy Z Fold 2

Im Vergleich zur ersten Hardwaregeneration bereinigt Samsung einige der zentralen Kritikpunkte. So füllt der zweite Bildschirm an der Außenseite nun fast die gesamte Front, und sollte damit auch erheblich nützlicher sein. Im direkten Vergleich ist er von 4,6 auf 6,23 Zoll angewachsen – ohne dass das Gerät selbst größer wurde. Doch auch beim Hauptbildschirm, also jenem der gefaltet werden kann, wurden die Ränder minimiert, das Ergebnis ist eine Größe von 7,7 statt 7,3 Zoll. Beide Displays verwenden die AMOLED-Technologie.

Was für manche Interessenten aber noch wichtiger sein dürfte: Der viel kritisierte, große Notch ist Geschichte, stattdessen gibt es einen relativ kleinen Punchhole-Ausschnitt für die Selfie-Kamera. Zudem soll es sich beim inneren Display nun um eines mit 120 Hz handeln, während das äußere bei den klassischen 60 Hz Bildwiederholfrequenz bleibt.

Spezifikationen

Bereits in den vergangenen Wochen waren andere Eckdaten der Hardwareausstattung durchgesickert. Demnach soll das Galaxy Z Fold 2 einen Akku von 4.356 mAh aufweisen, der auch drahtlos geladen werden kann. Es gibt 512 GB lokalen Speicher und 5G-Support. Neben einer Hauptkamera mit 12 Megapixel soll auch eine Telekamera mit 64 Megapixel sowie eine Ultraweitwinkel ebenfalls mit 12 Megapixel verfügbar sein. Dies klingt sehr nach jenem Aufbau, der schon bei den kleineren Modellen der S20-Reihe zum Einsatz kommt.

Als Farbvarianten sollen Schwarz und Bronze angeboten werden. Unklar ist derzeit noch, wann das Gerät auch tatsächlich zu kaufen sein wird. Zuletzt hieß es, dass Samsung zwar das Gerät schon jetzt vorzeigen will, der Verkauf aber erst im Oktober starten soll. Der Preis dürfte sehr ähnlich zu jenem des Vorgängers bleiben – sich also in Regionen knapp unterhalb von 2.000 Euro bewegen. (apo, 03.08.2020)