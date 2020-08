In den USA startet "Star Trek: Lower Decks" vom "Rick and Morty"-Erfinder – Netflix-Doku "Immigration Nation" – Amazon startet "Alex Rider" von Andreas Prochaska

Otto Farrant spielt den Serienhelden "Alex Rider" – ab Freitag auf Amazon Prime Video abrufbar. Foto: Amazon

Eine abwechslungsreiche Woche steht den Freundinnen und Freunden des Streamings bevor. Ich persönlich bin gespannt auf "Alex Rider". Andreas Prochaska hat sich nach "Das Boot" wieder auf neues Terrain, nämlich des der Jugend-Action-Crime-Thrillerserie gewagt. Dazu weiter unten mehr.

Die Premiere der Woche spielt in den USA: CBS All Access erweitert sein "Star Trek"-Universum um eine Zeichentrickserie: "Star Trek: Lower Decks" schaut in die unteren Ebenen. Es ist dies nicht die erste Zeichentrickserie der Reihe: In den frühen 1970er-Jahren flitzten Kirk und Spock animiert ins All. In "Star Trek: Lower Decks" kommt die erste Riege nicht vor, sondern eher die, die das Werkl am Laufen halten.

CBS All Access

Erfunden hat das "Rick und Morty"-Schöpfer Mike McMahan. Wir sehen die Erlebnisse der Nebencrew auf einem der am wenigsten wichtigen Schiffe der Föderation, der USS Cerritos, im Jahr 2380. Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells und Eugene Cordero leihen den Figuren ihre Stimmen. Die Premiere findet am Donnerstag auf CBS All Access statt.

Am Dienstag hat Martin Freeman ("Fargo") in "Breeders" mit seiner Familie seine liebe Not: Er möchte ein guter Vater und Ehemann sein, aber das Umfeld lässt es einfach nicht zu. Die Ansprüche sind hoch – Job, Kindererziehung und Freizeit wollen gut geplant und noch besser ausgeführt sein. Das Ehepaar Paul (Freeman) und Ally (Daisy Haggard) scheitert in dieser wendungsreichen Comedy immer wieder grandios – und dann kommt auch noch Allys Vater (Michael McKean). Auf Sky Atlantic ab Montag.

Rotten Tomatoes TV

Die Netflix-Doku "Immigration Nation" folgt sowohl Migranten als auch ICE-Agenten an der Grenze. In sechs Folgen wird die gnadenlose Exekution von Donald Trumps "Nulltoleranz"-Einwanderungpolitik gezeigt. Die Filmemacher Christina Clusiau und Shaul Schwarz haben fast drei Jahre lang die Erlebnisse von Einwanderern dokumentiert. Die Doku ist seit Montag abrufbar.

Netflix

Ebenfalls auf Netflix beginnt am Freitag die dritte Staffel von "The Rain". Wir erinnern uns: Ein tödliches Virus macht das Leben auf der Erde schwierig. Dystopie aus Dänemark. Ich habe eine Staffel gesehen, mochte es anfangs – vor allem wegen Alba August, die als jugendliche Hauptdarstellerin die Zügel gut in der Hand hielt, musste dann aber doch aufgeben. Dystopien zeichnen sich ganz oft durch Redundanz auf. Irgendwie wäre es gut, wenn man den Moment zum Aufhören noch rechtzeitig erwischen würde.

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Mit österreichischer Beteiligung entstand wie erwähnt die Thriller-Action-Serie "Alex Rider". Andreas Prochaska produzierte und führte bei den ersten vier Folgen auch Regie, die weiteren übernahm Christopher Smith. Der jugendliche Titelheld wird vom britischen Geheimdienst engagiert und erweist sich als ziemlich talentiert, was die Suche nach den Mördern seines Onkels betrifft.

Sony Pictures Entertainment

Ihre Prieviewerin hat zwei actionreiche Folgen mit einem engagierten Titelhelden (Otto Farrant) gesehen. Die Serie ist ab Montag auf Amazon Prime Video abrufbar. Frohes Schauen! (Doris Priesching, 3.8.2020)



Schon gehört?