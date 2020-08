Die Videoplattform TikTok ist besonders bei Jugendlichen beliebt. In Sachen Datenschutz steht TikTok aber bereits länger in der Kritik.

Die besonders bei Jugendlichen beliebte Videoplattform Tiktok steht schon seit längerem in der Kritik – die USA wollen jetzt strikt gegen sie vorgehen. Der Vorwurf von US-Außenminister Mike Pompeo lautet, Tiktok würde direkt Daten an die chinesischen Behörden weitergeben. Warum deshalb jetzt ein Verkauf von Tiktok im Raum steht und was dran ist an diesen Vorwürfen, erklärt Tiana Hsu vom STANDARD.



(red, 3.8.2020)

