Homeoffice dürfte unabhängig von der Corona-Krise auch künftig eine größere Rolle spielen.

Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

Die Corona-Krise hat vieles innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf gestellt. Ob im Privatleben oder im Job – Gewohntes und Alltägliches musste plötzlich neu betrachtet werden und an die gegebenen Umstände mit vielen Einschränkungen angepasst werden. So veränderte sich in den vergangenen fünf Monaten bei den meisten Menschen auch die Jobsituation. Die Themen Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit prägen bis heute die Berichterstattung und den Alltag vieler Menschen. Aber auch die Art zu arbeiten hat sich verändert.

Beliebter neuer Arbeitsplatz

Was vor Corona in vielen Bereichen undenkbar war, ist heute für zahlreiche Menschen Usus: gar nicht erst ins Büro oder die Firma zu kommen, sondern von zu Hause aus zu arbeiten. Homeoffice ist das Gebot der Corona-Zeit. Und wo es möglich ist, wird dies auch umgesetzt – in vielen Unternehmen ist bis dato auch kein Ende der neuen Arbeitsweise in Sicht. Ganz zur Freude vieler Arbeitnehmer, die die Arbeit von zu Hause aus zu schätzen gelernt haben. So ist Homeoffice bei den meisten nahezu beliebt, wie die Arbeiterkammer (AK) mit dem Ifes-Institut aktuell erhoben hat. Auch User "Schnitzelesserfürerdogan" kann das bestätigen:

User "Charles Duchemin" berichtet von seiner Situation:

Anderen wiederum fehlt die gewohnte Arbeitssituation und die Möglichkeit, sich mit den Kolleginnen und Kollegen persönlich austauschen zu können. Für User "Hier finden Sie ein Posting:" birgt Homeoffice auch die Gefahr, sich nicht mehr richtig als Teil eines Teams zu fühlen:

Auch die unzureichende Ausstattung – seien es die fehlende technische Infrastruktur oder die nicht ergonomischen Standards des Heimarbeitsplatzes – stellen für manche ein Problem dar. Besonders in der Phase des strengen Lockdowns waren einige auch mit der gleichzeitigen Kinderbetreuung und der fehlenden Ruhe konfrontiert.

Welche Vor- und Nachteile sehen Sie im Homeoffice?

Haben Sie im Zuge des Lockdowns von zu Hause aus gearbeitet, oder befinden Sie sich nach wie vor im Homeoffice? Gab es in Ihrem Unternehmen auch zuvor schon die Möglichkeit von Homeoffice? Wie ist die Arbeit von zu Hause seitens Ihres Arbeitgebers geregelt, und wie werden relevante Abläufe kommuniziert und organisiert? Wird es auch künftig die Option auf Homeoffice geben? (mawa, 6.8.2020)