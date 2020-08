Ob das Coronavirus tatsächlich aus der Stadt Wuhan kommt, ist ungeklärt – die WHO ortet erheblichen Aufklärungsbedarf. Ein Team sucht den Patienten null

Auf der Suche nach den Ursprüngen des Coronavirus dürften Fledermäuse eine Rolle spielen, wenn auch nicht alleine. Ob Wuhan tatsächlich der Ursprungsort des Virus ist, ist keineswegs geklärt. Foto: imago

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht noch erheblichen Aufklärungsbedarf bei den Fragen nach Herkunft und erster Verbreitung des Virus Sars-CoV-2. Es komme in China nicht nur Wuhan als erster Verbreitungsort infrage, sagte WHO-Experte Michael Ryan am Montag.

"Es gibt Lücken in der epidemiologischen Landschaft", erklärte der WHO-Experte. Es seien noch viel umfassendere Untersuchungen nötig, um festzustellen, wo das Virus vom Tier auf den Menschen übergesprungen sei. Zwar sei in Wuhan wegen der neuartigen Lungenentzündung zuerst Alarm geschlagen worden, das bedeute aber nicht notwendigerweise, dass es auch der Ort der ursprünglichen Verbreitung gewesen sei.

Erst wenn die ersten Patienten ausfindig gemacht worden seien, könne man darangehen, nach der tierischen Quelle zu suchen. "Sonst ist es die Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen", sagte Ryan. Entsprechende Studien seien von einem Zwei-Mann-Team der WHO zusammen mit chinesischen Experten nun vorbereitet worden. Sie dienten als Grundlage für das von der WHO angeführte internationale Team, das dann in China alle Fragen gründlich untersuchen solle.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warb erneut für das Tragen einer Schutzmaske. Sie sei neben dem Schutz auch ein Zeichen der Solidarität. Er selbst habe einen Mund-Nasen-Schutz immer dabei und trage ihn immer, wenn mehr Menschen zusammenkämen. Nach jüngsten WHO-Angaben sind bisher weltweit 17,7 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert worden, 681.000 Patienten sind nach offizieller Erfassung mit oder an Covid-19 gestorben. Experten schätzen die Dunkelziffer nicht erfasster Infektionen und Todesfälle allerdings als hoch ein. (APA, 4.8.2020)