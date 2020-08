Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), Jana Liekam (Paula Beer) und Gabriel Fenger (Barry Atsma) ziehen die Fäden in "Bad Banks". Foto: ZDF / Fabrizio Maltese

Sympathieträgerinnen sind die Frauen aus "Bad Banks" allesamt nicht. Paula Beer und Désirée Nosbusch lügen, sie betrügen, intrigieren und sehen sich einzig der Macht des Mammons verpflichtet. Die Medienforscherin Elizabeth Prommer findet genau daran Gefallen, weil die Frauen in dieser Serie endlich auch einmal nicht nur gut oder ganz böse sein dürfen.

Hören Sie, was Elizabeth Prommer an "Bad Banks" außerdem gut gefällt, was sie über die Sichtbarkeit von Frauenfiguren in Film und Fernsehen in Zusammenarbeit mit Maria Furtwänglers Malisa-Stiftung herausgefunden hat und welche Folgen das Coronavirus auf Rollenbilder hat. (red, 6.8.2020)

