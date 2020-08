Sage noch einer, Urlaub in der Heimat hat keine Reize. Christoph Waltz und Katharina Müller-Elmau erfahren sie in außerehelicher Verzauberung, 23.30, ORF 2. Foto: ORF/Thomas R. Schumann

19.40 REPORTAGE

Griechenland – Von den Gipfeln bis ans Meer: Thessalien Für den nächsten Griechenland-Urlaub ist diese Region ein unbedingter Tipp: von der Meeresenge bei Chalkis, mit ihrer bei Kanuten so begehrten Strömung bis zum höchsten Berg Griechenlands, dem Olymp, dem Sitz der antiken Götter. In der benachbarten Meteora-Region führt die Reise zu mittelalterlichen Klöstern, die auf Felsnadeln thronen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Irland – Wildes Istanbul Prächtige Rothirsche zu Land, bunte Papageientaucher oder Respekt einflößende Adler in der Luft, die riesigen Buckelwale und die gutmütigen Riesenhaie im Wasser bringt der Norden. Um 21.05 Uhr geht es Richtung Bosporus. Dort begegnet man Störchen, Bussarden und Schlangenadler bei der Durchreise und Zuzüglern wie Dachsen, Wildschweinen, Füchsen und Wölfen. Bis 21.45, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Sommerpause bringt ein Wiedersehen mit der 2017 verstorbenen Hilde Sochor und ihrem Sohn Paulus Manker. Bis 22.25, ORF 1

22.15 REPORTAGE

Verliebt, verlobt, verrechnet In Deutschland arbeiten mehr als 50 Prozent der Mütter in Teilzeit. Und in keinem anderen europäischen Land tragen Frauen anteilig so wenig zum Familieneinkommen bei. Wenn es schlecht für sie läuft, dann tappen diese Frauen direkt in die Armutsfalle. Drei Frauen berichten. Bis 22.45, ZDF

22.25 DOKUMENTATION

Als die Sonne vom Himmel fiel – Eine Spurensuche in Hiroshima Regisseurin Aya Domenig begibt sich auf die Spuren ihres verstorbenen Großvaters, der nach dem Abwurf der Atombombe 1945 als junger Arzt in einem Krankenhaus in Hiroshima gearbeitet hat. Bis 23.35, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Trieb oder Treue Michael Cencig porträtiert Paare unterschiedlicher Konfessionen und Generationen und erzählt vom Verständnis von Treue innerhalb einer Beziehung. Bis 23.30, ORF2

23.30 ALMLEID

Die Verzauberung (D 2007, Wolfram Paulus) Zwei Ehepaare machen sich mit minderjährigem Anhang auf den Weg auf eine Salzburger Alm, um den Urlaub am Bauernhof für eine kleine Auszeit in Sachen Beziehungsalltag zu verwenden. Die Sache gerät irgendwie außer Kontrolle, und Wolfram Paulus bestätigt sich einmal mehr als Meister des Zwischentons. Mit Christoph Waltz und Katharina Abt erstklassig ausgestattet. Bis 0.50, ORF2

0.20 ZU NAH

Am Ende des Tages (Ö 2013, Peter Payer) Nicholas Ofczarek macht mit Miezekatzen-Tattoo am Oberarm kurzen Prozess. Ein wilder, rasender, manchmal freilich etwas ziellos auf Effekte umherirrender Rachefilm. Weiters: Simon Schwarz, Anna Unterberger. Bis 1.45, ORF2