Der Landeshauptmann des Burgenlands, Hans Peter Doskozil, hat nach dem Debakel der Commerzialbank Mattersbank viel Erklärungsbedarf. Die Opposition schießt sich auf die SPÖ ein. Foto: APA/Schlager

An Rätselhaftem mangelt es in der Causa Commerzialbank Mattersburg wahrlich nicht. Geschäft im Volumen von mehreren Hundert Millionen Euro wurde dort offenbar schon über sehr lange Zeit erfunden, unter der Ägide von Bankchef Martin Pucher, der seine Kollegin K. mit den entsprechenden Aufgaben betraut hatte. Er selbst, der sich mit dem Computer nicht so gut auskannte, sei für die Barabhebungen verantwortlich gewesen, erschließt sich aus den Ermittlungen. Aufgefallen ist das alles nicht, bis zur jüngsten Vor-Ort-Prüfung der Aufsicht, die die Bank am 14. Juli knapp vor Mitternacht zudrehte.

Genau zu dieser Zeit spielt ein Rätsel, das derzeit offenbar nicht zu klären ist. Ein paar Stunden vor dem behördlichen Licht-Aus habe die Regionalmanagement Burgenland (RMB, eine Landesgesellschaft, die auch für Förderungen zuständig ist) 1,2 Millionen Euro von ihrem Konto in Sicherheit gebracht, offenbar nach einer Warnung, berichtete der Kurier am Sonntagabend. In Summe seien rund 2,5 Millionen auf dem Konto gelegen. Die Opposition bringt Ex-Wirtschaftslandesrat Christian Illedits (SPÖ, er trat am Samstag zurück) damit in Zusammenhang. Allerdings: Die RMB weist das strikt zurück, sie habe nichts überwiesen oder abgehoben und der Kontostand betrage nach wie vor rund 1,3 Millionen Euro. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte Klagen an.

Ermittlungsergebnisse

Das besonders Rätselhafte daran: In den laufenden Ermittlungen soll sich die Sache tatsächlich anders darstellen. Demnach habe Einsicht in Buchungsunterlagen des Instituts ergeben, dass die RMB rund 2,5 Millionen Euro auf ihrem Commerzialbank-Konto liegen habe und via Telebanking am Abend des 14. Juli eine Überweisung von 1,3 Millionen Euro auf ein RMB-Konto bei einer anderen Bank veranlasst habe.

Die Frage, die man sich nun angesichts der dezidierten Dementi vonseiten des Landes stellt: Könnte es sein, dass auch da gefälschte Buchungen im Spiel sind? Antworten werden wohl erst die weiteren Ermittlungen bringen. Beschuldigt sind Pucher und K., für sie beide gilt die Unschuldsvermutung.

Spuren der Verwüstung

Exbankchef Pucher und Exmanagerin K. haben die Verantwortung für die Malversationen übernommen, die zunächst zur Schließung der Bank und dann zu ihrer Pleite geführt haben. Die Überschuldung beträgt laut Insolvenzantrag rund 530 Millionen Euro, die Bilanzsumme des Instituts betrug zuletzt rund 800 Millionen Euro. Weit mehr als die Hälfte davon ist aber auf Fake-Geschäft zurückzuführen.

Die Spuren der Verwüstung ziehen sich auch durch die burgenländische Sportlandschaft, und da besonders in den Fußball, wie man sagen könnte.

Fouls im Sportsponsoring

Denn die Commerzialbank sponserte den SV Mattersburg (Ex-Präsident: Pucher) und den ASV Draßburg (Ex-Präsident: Illedits), Illedits war auch Präsident des burgenländischen ASKÖ, bevor er als Landesrat auch für den Sport zuständig wurde. Und er saß, wie Pucher im Aufsichtsrat der Fußballakademie. Auch Sponsorverträge wurden gefälscht, apert nun aus den Recherchen der Ermittler hervor. Hausdurchsuchungen gab es ja bereits.

Was die wirtschaftlichen Erfolge der Commerzialbank als Eigentümerin betrifft, waren auch die bescheiden. Die Florianihof Betriebsgesellschaft (Hotel) hatte 2017 laut jüngster im Firmenbuch aufliegender Bilanz ein negatives Eigenkapital von fast zwei Millionen und Schulden von 2,6 Millionen Euro. Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne lag keine vor, weil die Commerzialbank mündlich zugesagt hatte, den Verlust (zwei Millionen Euro) auszugleichen.

Zerstörter Hoffnungsschimmer

Auch die Draßburger Bauland Erschließungs GmbH (49 Prozent gehören der Bank, 51 der Gemeinde; Chef ist Exfußballer Bernd Illedich) brummt nicht so richtig. 2018 gegründet, hat sie 2019 einen Bilanzverlust von sechs Millionen Euro verbucht. Illedich kennt die Bank ganz gut, er war dort von April 2018 bis Juli 2020 als Prokurist tätig.

Immer wieder soll Pucher davon gesprochen haben, Einnahmen aus Patenten könnten ein bisserl was retten in der Bank; gemeint hat er eine kleine Beteiligung an einem Green-Power-Unternehmen.

Seine Hoffnung hat sich nicht mehr erfüllt. (Renate Graber, 3.8.2020)