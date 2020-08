Der US-Präsident will gegen ein Gesetz zur Versendung von Stimmzetteln an alle Wähler vorgehen

Donald Trump kämpft weiter gegen die Briefwahl. Foto: imago images/MediaPunch

Washington – US-Präsident Donald Trump schürt weiter Befürchtungen um Manipulationen durch die Briefwahl bei den Wahlen im November. Er habe das Recht, eine Exekutivverordnung über die Abstimmung per Brief zu erlassen, sei aber noch nicht dazu gekommen, erklärte Trump am Montag. Er kündigte auch an, den Bundesstaat Nevada wegen eines neuen Gesetzes zur Versendung von Stimmzetteln an alle Wähler zu verklagen.

Einige US-Staaten sehen die Briefwahl als Chance, die Abstimmung für die Wähler trotz der Coronavirus-Pandemie sicher durchzuführen. Trump hat die Wahlmethode mit dem Hinweis auf Betrugsmöglichkeiten wiederholt in Zweifel gezogen. Trumps politische Gegner werfen ihm vor, mit seiner Kritik an dem Briefwahlsystem einer Anfechtung des Wahlergebnisses im November nach einer möglichen Wahlniederlage vorzubauen. (APA, 4.8.2020)