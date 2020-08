Geht ab: Shon Weissman.

Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Wolfsberg – Der WAC ist am Montagnachmittag ohne Topstürmer Shon Weissman in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet. Der Torschützenkönig bekam vom Ligadritten eine Freistellung, weil seine Frau hochschwanger ist. Bei den Kärntnern steht der Israeli bis Ende Juni 2021 unter Vertrag, sein Verbleib ist aber weiter sehr ungewiss, da er mit 30 Saisontoren großes Interesse geweckt hat.

Unter den 15 Feldspielern und drei Torleuten, die nach einem fast einmonatigen Urlaub an der ersten Einheit in der Wolfsberger Lavanttal-Arena teilnahmen, waren mit dem von der Admira gekommenen Linksverteidiger Jonathan Scherzer und dem israelischen Mittelfeldspieler Eliel Peretz auch zwei neue Kräfte. Nur als Zaungast war Guram Giorbelidze vor Ort. Der 24-jährige georgische Linksverteidiger wird wegen einer noch in der Liga in seiner Heimat erlittenen Adduktorenzerrung gleich einmal ein paar Wochen ausfallen.

Suche nach Verstärkung



"Wir brauchen noch drei, vier Spieler, das ist unbedingt notwendig", betonte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer. Gesucht werde sowohl für die Abwehr als auch das Mittelfeld und den Angriff. Vollzugsmeldungen dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen. "Wir sind in den Gesprächen teilweise schon sehr weit. Ich rechne demnächst mit Abschlüssen", gab der Steirer Einblick.

Die am Freitag durchgeführten Corona-Tests waren allesamt negativ, den Einheiten steht damit nichts im Wege. Den ersten Test absolviert der Europa-League-Starter am 12. August (18.00 Uhr) in Velden gegen Sparta Prag. Ehe es von 16. bis 21. August ins Trainingslager nach Maria Alm geht, im Rahmen dessen man in einem hochkarätigen Test am 18. August (18.00 Uhr) in Saalfelden auf den niederländischen Topclub Ajax Amsterdam trifft, treten die Wolfsberger auch noch am 14. August (17.00 Uhr) gegen den Zweitligisten SV Lafnitz an. (APA; 4.8.2020)