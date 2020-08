Schokolade und Chips stehen in diesem Quiz im Fokus – testen Sie Ihr Wissen!

Was hat die Bibel in diesem Quiz zu suchen? In den folgenden zehn Fragen geht es nicht nur um die lukullischen Genüsse von Süßem und Salzigem, sondern auch um die Geschichte von Schokoriegeln oder zufällige Namensgleichheiten.



Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Sebastian Küppers, ÖQV, 7.8.2020)