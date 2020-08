In sozialen Netzwerken ist ein Foto des Ternitzer FPÖ-Stadtrats Erwin Scherz erneut aufgetaucht. In seinem entsprechenden Facebook-Posting hatte sich der Freiheitliche in einem T-Shirt gezeigt, auf dem ein Reichsadler abgebildet ist. Das Fehlen von Konsequenzen sorgte im Netz für Unmut.



Das Facebook-Posting von Scherz sorgte bereits im Juli für Aufmerksamkeit, nun entzündet sich erneut eine Debatte in sozialen Medien.

Laut Scherz ein Versehen



Bereits vor drei Wochen berichteten die "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") über das Posting. Bisher blieben Konsequenzen aus – seinen eigenen Angaben zufolge hatte Scherz nicht gewusst, dass es sich bei dem Adler um ein NS-Symbol handelt. Das T-Shirt habe er billig in einem Geschäft erworben, der "NÖN" sagte er, er habe "gar nicht so darauf geschaut, was darauf ist". Auf Facebook hat Scherz den Beitrag bereits entfernt.

Für FPÖ kein Grund für Konsequenzen

Für den niederösterreichischen FPÖ-Landtagsabgeordneten Jürgen Handler gibt es keinen Grund für Konsequenzen. SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar übte unterdessen scharfe Kritik an den Aussagen von Scherz und hält diese für eine Ausrede. Der Neunkirchner SPÖ-Bezirkschef René Wunderl forderte, dass Handler entweder den sofortigen Rücktritt von Scherz durchsetzt oder diesem eine genaue Erklärung zum Ursprung des T-Shirts abverlangt. (red, 4.8.2020)