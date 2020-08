Was mich an dieser Kiste jedes Mal am meisten fasziniert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen sich hier das Recht auf ein auch für andere gültiges Urteil anmaßen – und das auch laut sagen. Solange es um Männer geht. Aber wehe dem, der es wagt, auch nur anzudeuten, dass Frauen über – nein, ich sage jetzt kein Alter – vielleicht doch nicht mehr nabelfrei … oder mit Hotpants … oder Minirock … oder … und dann auch noch mit dieser Figur. Oder diesem Bindegewebe … Sie verstehen?

"Body"- und "Fatshaming" oder "Ageism" (was für Vokabeln!) sind gegenderte Vergehen. Muss man nicht verstehen. Kann man – als Mann – auch nicht offen diskutieren: Irgendwo erwischt man immer eine semantische Falltüre, ein verbales Stolperseil – und ab dann geht es nicht mehr um Content, sondern Wortklauberei.

Egal. Ich renne, wenn mir danach ist, trotz allem – Alter und Corona-Speck zum Trotz (und wissend, dass es nicht nur Lockdown-Pfunde sind) – weiter ohne Shirt. Meine "goldene Regel" dazu lautet: Dort, wo Frauen im Sport-BH laufen oder trainieren, im nichtverbauten Gebiet und im Wald oder am Wasser ist es okay. In der Stadt aber: no way. Egal wie dampfig es ist. Egal wie verschwitzt ich daherkomme: Das Shirt bleibt an.