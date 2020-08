In Wien will das Kuratorium für Journalistenausbildung auch weiterhin journalistische Fortbildung anbieten

Salzburg/Wien – Das Kuratorium für Journalistenausbildung gibt aus Spargründen seinen Gründungsstandort in Salzburg auf. Ein genaues Datum stand vorerst nicht fest, nach Möglichkeit aber noch dieses Jahr, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten. Ausgehend vom Zweitstandort in Wien will das Kuratorium auch weiterhin journalistische Fortbildung anbieten. (APA, 4.8.2020)