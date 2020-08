20.15 KRIMI

Nicht tot zu kriegen (D 2020, Nina Grosse) Showgröße Simone Mankus wird seit Wochen von einem Stalker bedrängt. Der Polizei sind die Hände gebunden, Ex-Cop und jetzt Bodyguard Robert Fallner soll die Filmdiva beschützen. Simones Liebschaften und Skandale erschweren es aber, den Stalker zu identifizieren. Dem nicht genug, ziert sich die polarisierende Glamour-Lady, Fallner sämtliche ihrer vielen Geheimnisse zu verraten. Es bleibt aber nicht mehr viel Zeit.

Bis 21.50, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Landschaft der tausend Farben Im Süden Europas befindet sich einer der einzigartigsten Wälder der Welt: die Dehesa. Dies ist die Bezeichnung für beweidete Eichenhaine im Südwesten Spaniens und Portugals. Adler, Luchse und Mungos haben hier ihr Revier, aber auch winzige Jäger wie die Krabbenspinne. Bis 21.10, Servus TV

20.15 GROSSE GEFÜHLE

Maudie (IRL/CAN 2016, Aisling Walsh) Kanada in den 1930er-Jahren: Maud (Sally Hawkins) ist 35 und will aus der Enge des Lebens mit ihrer verbitterten Tante Ida ausbrechen. Sie ist körperlich behindert, die einzige Freude bereitet ihr das Malen. Um unabhängig zu werden, drängt sich Maud dem wortkargen Everett (Ethan Hawke) als Haushaltshilfe auf. Je länger die beiden Außenseiter unter demselben Dach leben, desto mehr finden sie zueinander. Berührende Lebensgeschichte der kanadischen Malerin Maud Lewis. Bis 22.05, Arte

Foto: Courtesy of Mongrel Media

22.05 DOKUMENTATION

Another Reality Fünf Männer mit unterschiedlichen Hintergründen und Lebenswegen. Was sie eint: Sie sind oder waren in die Strukturen von Gangs und Großfamilien eingebunden. Noël Dernesch und Olli Waldhauer haben die Männer drei Jahre lang begleitet. Beim 34. Internationalen Dokumentarfilmfestival München gewann der Film den Publikumspreis. Im November kommt er in die Kinos, Arte zeigt vorab eine gekürzte Fassung. Bis 22.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Corona-Tourismus – Flaute und Ansturm Beliebte Reiseziele wie Venedig oder Dubrovnik sind diesen Sommer nahezu leer. Im Gegensatz dazu stöhnt zurzeit Amsterdam unter einem Touristenansturm: Vor allem Deutsche, Belgier und Franzosen, die früher in Italien und Kroatien geurlaubt haben, fahren jetzt Corona-bedingt stattdessen in die Niederlande. Bis 23.15, ORF 2

23.15 REPORTAGE

Weltjournal + Mega-Yachten – Spielzeuge der Superreichen 13 Millionen Euro kostet die größte Privatyacht der Welt. Arabische Scheichs, russische Oligarchen und amerikanische Geschäftsmänner wollen sich gegenseitig übertrumpfen. Bis 0.00, ORF 2

23.20 MEDIENMAGAZIN

Zapp Themen: Umstritten – Vernehmungsvideos im Mordfall Lübcke veröffentlicht. / Wie das Scheuer-Ministerium Journalisten austrickst. / RTL 2 und ein Stadtteil in Rostock. Bis 23.50, NDR