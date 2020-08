Am Sonntag ist am Gänsehäufel natürlich Schnitzeltag. Foto: Corn

Es ist Sonntag, und der Kurti (Symbolname) vom Gemeindebau gegenüber in der Gasse fährt heute mit der Famüle aufs Gänsehäufel zum Baden. Wegen ihm ist es eh nicht, aber die Damen des Hauses. Seit acht Uhr in der Früh, also jetzt seit einer Stunde, packt er das Auto mit dem Hausrat voll und erzählt allen Nachbarn, die die Kronen Zeitung holen und sich nicht schnell genug vorbeischleichen können, dass er heute aufs Gänsehäufel zum Baden fährt. Und was für ein Stress das ist. Pfuh.

Guten! Morgen!

Die Kronen Zeitung hat er sich schon um siebene geholt, sagt er. Weil sonst ist sie aus. Die Nachbarn haben aber jetzt um neun noch ein Glück. Früher Vogel, haha. Kurti kann den Nachbarn schon jetzt sagen, dass in der Krone eh nix Gescheites drinnensteht. Wahrscheinlich, weil Sommer ist. Das mit dem Corona liest er jedenfalls schon lang nicht mehr. Weil man eh nicht weiß, wem man grad glauben soll. Kurti ruft durch die ganze Gasse immer wieder den guten Morgen aus. Guten! Morgen!

Seine Frau schaut aus dem Fenster im dritten Stock und ruft ihn auf dem Freisprechhandy an. Wann er denn endlich fertig mit dem Packen sei, es wäre nämlich wegen dem Parkplatz beim Bad. Kurti schaut zum dritten Stock hinauf und erzählt ihr auf dem Handy, wen er grad aller von den Nachbarn getroffen hat.

Heute ist Schnitzeltag

Nun endlich nach dem Telefongespräch mit der "Gnädigen", auch wegen der roten Badeliege, kommen die Queen of England und die kleine Vanessa (Symbolname) vors Haus. Sie steigen schweigend in den Opel ein. Die Autofahrt wird sehr ruhig verlaufen. Es ist alles gesagt. Vanessa hat die Ohrstöpsel drin und schmollt. Man kann sie verstehen.

Wir alle in der Gasse sind jetzt gut wach. Danke, Kurti. Danke, Queen of England. Heute wird ein guter Tag. Im Büffet vom Gänsehäufel ist Schnitzi angesagt. Ohne Pommes, dafür mit Erdäpfelsalat. Der Wirt lässt aber mit sich reden. (Christian Schachinger, 5.8.2020)