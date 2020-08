Onlinehändler übernimmt 16 Prozent an Lieferdienst

Amazon beteiligt sich an den Essenliferdienst Deliveroo. Foto: apa

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat dem weltgrößten Onlinehändler Amazon grünes Licht für die Beteiligung am britischen Essenslieferdienst Deliveroo gegeben. Dies teilte die Behörde nach einer mehr als einjährigen Überprüfung mit.

Amazon erwirbt damit 16 Prozent an dem britischen Unternehmen. Im Mai vergangenen Jahres hatte der US-Konzern eine Finanzierungsrunde für Deliveroo in Höhe von 575 Millionen Dollar (rund 490 Mio. Euro) angeführt.

Konkurrenz

Deliveroo konkurriert unter anderem mit Just Eat Takeaway.com aus den Niederlanden sowie Ubers Essenslieferdienst. In der Coronakrise haben die Anbieter die Zahl ihrer Nutzer deutlich in die Höhe geschraubt, weil sich mehr Menschen angesichts geschlossener Restaurants und Ausgangssperren ihr Essen liefern lassen. (APA/Reuters. 4.8.2020)