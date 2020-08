Square Enix und Crystal Dynamics tüfteln derzeit an einem neuen Action-Adventure-Game namens "Marvel’s Avengers", das am 4. September sowohl für PC, Xbox One und Xbox Series X, als auch PS4 und PS5 erscheinen soll. Auf Twitter gab Sony nun bekannt, dass Spider-Man als spielbarer Charakter dem Heldenteam beitreten werde – aber nur für Playstation-Spieler. Auf sozialen Netzwerken erntet die Entscheidung heftige Kritik.

Spider-Man als DLC



In einem Blogeintrag von Playstation erzählt Art Director Jeff Adams, wie Spider-Man in das Spiel integriert werden soll: "Wenn Spider-Man zu unserem Heldenteam dazustößt, werden wir sein Debüt mit einem In-Game-Event hervorheben, das ihn in die große Welt von Marvel's Avengers einführen wird." Die Spieler sollen sich einer Reihe einzelartiger Herausforderungen mit Spider-Man stellen können. Das exklusive DLC soll kostenfrei erhältlich sein.



Für Fans scheint es eher verstörend zu sein, dass einzelne Elemente des Games nur für einen Teil der Spieler verfügbar gemacht werden. Auf Reddit rufen Xbox-Nutzer zum Boykott des Spiels auf. Anzumerken ist, dass nur die Filmlizenz für die beliebte Marvel-Figur Spider-Man bei Sony liegt.

Games-as-a-Service



Das Spiel rund um die wohl bekanntesten Helden des Comic-Universums soll dem Games-as-a-Service-Modell folgen. Das bedeutet, dass das Spiel laufend weiterentwickelt und ergänzt werden soll und einen starken Fokus auf Multiplayer-Modi gesetzt wird. Spider-Man wird es daher erst ab 2021 zur Auswahl geben. Bekannt ist aktuell nicht, ob es sich um einen zeitlich begrenzten Exklusiv-Deal handelt und ob Spider-Man zu einem späteren Zeitpunkt für alle Plattformen spielbar sein wird. (red, 04.08.2020)