Am Foto, die Rauchwolke, die nach der ersten Explosion über Beirut entstand. Foto: AFP

In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen. Durch die Wucht der Explosion, die sich am Hafen der Küstenstadt ereignete, wo auch Lagerhäuser stehen, in denen Sprengstoff gelagert wird, gingen zahlreiche Fenster zu Bruch.

Über der Stadt stieg eine große Rauchwolke auf, kurz danach folgte laut Augenzeugenberichten eine starke Druckwelle, die Häuser beschädigte. Sogar in kilometerweiter Entfernung zersprangen Glasfenster und verletzten Menschen. Mindestens zehn Menschen sind infolge der Explosion ums Leben gekommen. Weitere Tote werden angesichts der hohen Verletztenzahl – die Rede ist inzwischen von Hunderten Verletzten – befürchtet. Um was für Sprengstoff es sich handelte, war zunächst unklar. Auch die genaue Explosionsursache blieb unbekannt.

Die libanesische Tageszeitung "The Daily Star" berichtet von zwei aufeinanderfolgende Explosionen. Augenzeugen verbreiteten im Internet Fotos von zerstörten Fenstern an Wohnhäusern, abgerissenen Balkonen und Trümmern auf den Straßen. Auch die Schnellstraße auf dem Weg zum Hafen war mit Glasscherben übersät. Dutzende Autos wurden beschädigt.

Die libanesische Armee half dabei, die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen an der Explosionsstelle. Der Hafen liegt nur wenige Kilometer von der Innenstadt Beiruts entfernt.

Ein Land in der Krise

Der kleine Zedernstaat steck seit Monaten in einer tiefen Krise. Seit Oktober finden regelmäßig Massenproteste gegen die Regierung statt, das libanesische Pfund hat in den vergangenen Monaten rund 80 Prozent seines Wertes im Vergleich zum Dollar verloren. Tausende Unternehmen mussten schließen und Stromausfälle sind die Regel geworden.



Zudem hat sich die Lage an der südlichen Grenze des Landes zugespitzt: Im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah hat die Regierung in Beirut kürzlich beschlossen, eine Beschwerde beim Uno-Sicherheitsrat einzulegen. Premier Hassan Diab wirft Israel vor, die Souveränität des Libanon verletzt zu haben.

Ein israelischer Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, sagte am Dienstagabend, Israel habe mit der Explosion nichts zu tun. Außenminister Gabi Aschkenasi sagte dem Sender N12, es handle sich höchstwahrscheinlich um einen Unfall, ausgelöst durch einen Brand. Das US-Präsidialamt teilte mit, man verfolge die Entwicklung genau. (red, 4.8.2020)