Nach Steuern häufte der Stahlkonzern ein Minus von 69,7 Millionen Euro an. Dabei ist der Einbruch nicht so hoch, wie von Analysten erwartet

Der Gewinn der Voestalpine vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um 58 Prozent auf 158 Millionen Euro. Foto: APA / Helmut Fohringer

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine hat auch im ersten Quartal 2020/21 rote Zahlen geschrieben. Aufgrund eines massiven Nachfrageeinbruchs in nahezu allen Ländern und Branchen häufte sich unter dem Strich ein Verlust von 69,7 Millionen Euro an. Im Vorjahr verzeichnete Voestalpine noch einen Gewinn von 90,4 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Erlöse schrumpften um 28,1 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 58 Prozent auf 158 Millionen Euro. Der Einbruch ist damit aber nicht so hoch wie erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ebitda von 120,4 Millionen Euro und einem Konzernverlust von 135,6 Millionen Euro gerechnet. (APA, 5.8.2020)