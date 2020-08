Die Pegelstände des Inns in Schärding und der Salzach in Braunau sinken seit der Nacht auf Mittwoch wieder stark. Foto: APA/MANFRED FESL

Linz – Die Hochwasserlage in Oberösterreich hat sich bis Mittwochvormittag entspannt. Bei den Pegelständen wurde eine fallende Tendenz verzeichnet.

An der Messstelle Schärding war laut dem Hochwasserbericht des Hydrografischen Dienstes der maximale Wasserstand des Inn um 3.00 Uhr erreicht worden. Die Salzach in Ach im Bezirk Braunau war bereits stark fallend. Da auch sämtliche Zubringer zu den beiden Flüssen eine sinkende Wasserführung aufwiesen, war mit weiterhin fallenden Pegelständen zu rechnen.

Aus Bayern wurden noch steigende Wasserstände der Donau gemeldet. Somit waren für einige Stunden in Oberösterreich noch gleichbleibend hohe oder schwankende Werte zu erwarten. Für die kommenden Tage werden keine weiteren Niederschläge vorausgesagt, die ein Hochwasser auslösen könnten.

Zahlreiche Einsätze im Südburgenland

Am Dienstag erreichten die das prognostizierte Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel auch das Südburgenland und hielten die Feuerwehren auf Trab. Vor allem in den Bezirken Jennersdorf und Güssing, gab es laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland zahlreiche Einsätze. Im Bezirk Jennersdorf wurde dabei ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde von Kameraden an Ort und Stelle versorgt.

Häuser wurden abgedeckt und Bäume wie Streichhölzer geknickt. Aufgrund der starken Niederschläge konnte die Kanalisation die Massen an Wasser nicht aufnehmen, etliche Keller und Straßen wurden überflutet. In den Ortschaften Deutsch Kaltenbrunn und Rudersdorf in Jennersdorf fielen etwa in weniger als 40 Minuten an die 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Teile von Deutsch Kaltenbrunn und Umgebung waren für mehr als 40 Minuten ohne Strom. Grund dafür waren umgestürzte Bäume, die die Freileitungen beschädigten.

Eine Überschwemmung im Bezirk Jennersdorf am Dienstag. Foto: APA/BFKDO JENNERSDORF

Umgeknickte Bäume, welche die Straßen blockierten sowie Keller, die teilweise bis zu eineinhalb Meter hoch überflutet wurden, mussten von den Einsatzkräften in beiden Ortschaften unter widrigsten Umständen bewältigt werden, schilderte die Feuerwehr. Zahlreiche Straßen und Wege seien unpassierbar gewesen.

Die letzten Kräfte rückten kurz nach Mitternacht ein, hieß es von der LSZ auf APA-Anfrage. Für manche Helfer geht der Einsatz auch heute, Mittwoch, weiter: Die ersten Feuerwehren sind bereits wieder ausgerückt, um Aufräumarbeiten durchzuführen. Und danach steht auch noch das Reinigen der Gerätschaften an. (APA, 5.8.2020)