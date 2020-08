Die Live-Action-Verfilmung des Disney Zeichentrick-Klassikers "Mulan" erscheint auch auf Disney+ – für einen Preis von 30 Dollar

In den USA hat sich der Entertainmentriese Disney dazu entschieden, den Start des lang erwarteten "Mulan" Live-Action-Films auf Disney+ zu verlegen. US-Kinos werden aufgrund der Corona-Pandemie ausgelassen. In Ländern, in denen ein Kinostart möglich ist, erscheint der Film simultan auf Disney+ – dort wird er am 4. September für einen Preis von 30 Dollar zu sehen sein.

Experiment: 30 Dollar für digitale Premiere von "Mulan"

Während der brandneue "Hamilton" Film für Disney+-Kunden im Abonnement, das monatlich 6.99 Dollar kostet, enthalten war, wolle der Streaming-Anbieter am 4. September mit "Mulan" etwas neues testen. Laut Disney handelt es sich um ein "einmaliges" Experiment. Mit dem 30 Dollar digitalem Streamingangebot wolle man das Verhalten der Kundschaft beobachten. In Ländern, in denen Kinos wieder geöffnet haben erscheint "Mulan" 4. September zeitgleich auf Disney+ und auf der großen Leinwand.

Disney+ bricht 60 Millionen Marke

Der Erfolg von Disney+ übersteigt alle Erwartungen. So zählte das Streamingangebot, das erst letztes Jahr im November gestartet ist, in den vergangenen Tagen 60.5 Millionen weltweite Abonnenten. Damit erreichte das Unternehmen sein Ziel für die nächsten fünf Jahre bereits nach acht Monaten. Zum Vergleich: Streaming-Konkurrent Netflix wird aktuell von 193 Millionen Menschen genutzt.

Gründe für den Zuwachs liegen bei der Premiere des Musicals "Hamilton" im Juni, der eigentlich für Kinos im nächsten Jahr angesetzt war. Aufgrund des Covid-19-Ausbruchs und der Black-Lives-Matter-Proteste verlagerte sich die Veröffentlichung des Films auf Disney+. Laut eines Berichts von Cnet zählte der Streamingdienst im Monat der Premiere drei Millionen neue Mitglieder.

4,7 Milliarden Dollar Verlust

Laut Disney-Chef Bob Chapek sei Disney+ ein Streamingdienst, der sowohl herausfordernd als auch erfolgreich sei. Trotz des rasanten Wachstums steht es um die Finanzen nicht blendend, denn der Einstieg in das Streaming-Geschäfts rentiert sich für Disney noch nicht.



Auch die Corona-Krise hat dem US-Konzern zugesetzt. In einer Zeitspanne von drei Monaten seit Anfang April verzeichnete der Unterhaltungsriese Verluste von 4.7 Milliarden Dollar, rund 4 Millarden Euro. (red, 05.08.2020)