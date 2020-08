Wien – Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat auch das vierte Onlineturnier seiner Magnus Carlsen Chess Tour gewonnen. Im Finale gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi entschied der 29-jährige Norweger am Dienstag zwei Wettkämpfe über je vier Partien mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit für sich. Das brachte ihm 45.000 Dollar ein.

chess24

19 solcher Schnellschachwettkämpfe hat Carlsen inzwischen in Serie gewonnen, seit er am 30. Mai gegen den Amerikaner Hikaru Nakamura seine einzige Niederlage in seiner Tour kassierte. Einige Matches bestritt Carlsen von einem Strandhaus in Dänemark und von einer Segeljacht im Mittelmeer aus. Während eines Wettkampfes war er sogar zwischen zwei Partien im Supermarkt.

Neben Carlsen stehen Nakamura, Daniil Dubow (Russland) und Ding Liren (China) im Grand Final der Chess Tour. Das mit 300.000 Dollar dotierte Finalturnier beginnt am Sonntag. (APA; 5.8.2020)