Wie fühlt es sich an, wenn zu einem ohnehin schon einschneidenden Lebensereignis noch eine Pandemie kommt? STANDARD-Userinnen und -User berichten

Zur allgemeinen Verunsicherung, die die Wirren der ersten Pandemiewochen und -monate mit sich brachten, kam bei Paaren, die genau in dieser Zeit Geburtstermin hatten, noch die Sorge, wie die Geburt über die Bühne gehen würde. Welche Corona-Regelungen würden am jeweiligen Tag gelten? Würde man als Frau ohne Partner in den Kreissaal müssen, während der Geburt Maske tragen, Besuch empfangen dürfen? Und würde man selbst und das Neugeborene ausreichend vor einer Infektion geschützt wissen?

Vor wenigen Tagen erzählten vier Frauen im STANDARD von ihren guten wie schlechten Geburtserfahrungen in Zeiten der Pandemie. Auch im Forum teilten Userinnen und User ihre Geschichten.

Stimmen aus dem Forum

