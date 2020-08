Am Rande der Verhandlungen im Mordfall Lübcke kam es immer wieder zu Protesten. Foto: AFP / THOMAS KIENZLE

Frankfurt am Main – Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat der Hauptangeklagte den tödlichen Schuss auf den deutschen Politiker gestanden. "Ich habe geschossen", sagte dieser am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main.

Der Angeklagte hatte bereits kurz nach seiner Festnahme die Tat gestanden, das Geständnis aber dann widerrufen und seinen mitangeklagten mutmaßlichen Komplizen beschuldigt. Nun gestand er die Tat erstmals vor Gericht.

Lübcke wurde Anfang Juni 2019 per Kopfschuss getötet. Er hatte sich 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen starkgemacht und war deshalb in rechten Kreisen zur Hassfigur geworden. (APA, 5.8.2020)