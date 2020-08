Bewerbungen sollen übers Smartphone möglich sein, so der Wunsch junger Arbeitnehmer. Foto: imago

Junge Arbeitnehmer wünschen sich eine schnelle Bewerbungserstellung und einen transparenten Bewerbungsverlauf. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Fachhochschule für Management und Kommunikation (FH WKW) gemeinsam mit der Jobplattform Hokify. An der Umfrage nahmen im Mai 510 Personen teil.

Sehr positiv stehen die Teilnehmer einer Bewerbung per Smartphone oder Tablet gegenüber: 72 Prozent der Befragten wollen sich zukünftig mobil bewerben, da die Handhabung schnell und unkompliziert ist. Dabei sind vor allem Push-Notifications und eine Chatfunktion für Fragen zum Job erwünscht.

Knapp 60 Prozent waren mit dem Bewerbungsablauf am Smartphone schon bisher zufrieden, nur knapp zehn Prozent waren damit wenig zufrieden. Die größten Herausforderungen bei einer mobilen Bewerbung sehen die Teilnehmer bei der Übersichtlichkeit auf einem kleinen Bildschirm.

Möglichst kurz

Die Dauer einer Bewerbung spielt bei allen Befragten eine wichtige Rolle: Zwei Drittel aller Teilnehmer möchten sich in unter 30 Minuten bewerben. Jeder fünfte Befragte, der als höchste Ausbildung über einen Pflichtschulabschluss verfügt, will für eine Bewerbung maximal zehn Minuten aufwenden. Wichtig ist eine kurze Bewerbungsdauer besonders für Personen mit Lehre oder Fachausbildung.

"Das Mediennutzungsverhalten hat sich durch starke Social-Media- und Smartphone-Nutzung in den letzten Jahren stark verändert. Als Arbeitgeber sollte man das berücksichtigen, um auch in Zukunft passende Kandidaten anzusprechen. Diese wollen sich nämlich schnell am Smartphone bewerben, und das ohne umständliches Motivationsschreiben in Briefform", lautet die Erklärung von Hokify-Geschäftsführer Karl Edlbauer.

Die Usability bei Online-Bewerbungen könnte generell verbessert werden, denn noch immer scheitert fast jeder zweite Kandidat an technischen Hürden – ob bei der Eingabe im Online-Formular, der Bewerbungsdauer oder beim Upload der Unterlagen.

Bei der Mitarbeitersuche haben Social-Media-Kanäle noch Potenzial, denn fast 80 Prozent der Befragten nutzen diese Medien täglich bis zu zwei Stunden. Immerhin jeder Zweite kann sich auch vorstellen, eine Bewerbung über einen Social-Media-Account zu versenden. Eine Bewerbung im Chatformat wünschen sich 66 Prozent der Teilnehmer. (red, 7.8.2020)