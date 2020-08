Online-Übertragung am 8. September – Die goldene Trophäe wird in sechs Kategorien vergeben

Foto: screenshot

Essen – Wie viele andere Galas im Corona-Jahr 2020 wird auch die Verleihung des "Goldene Kamera Digital Award" ins Internet verlegt. Die Preisvergabe wird am 8. September live online übertragen, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Moderatoren des Abends sind Linda Zervakis und Daniele Rizzo. Das Motto lautet in diesem Jahr "Creator für Creator".

Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung noch im Kraftwerk in Berlin stattgefunden. Der Digital-Award zeichnet Kreative aus, "die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen". Die goldene Trophäe wird in sechs Kategorien vergeben: In den Rubriken "Best of Entertainment", "Best of Education & Coaching", "Best of Information" und "Best Newcomer" wählt eine Jury den Preisträger aus einer Shortlist.

Zudem wird von den Veranstaltern der "Special Award" für eine Persönlichkeit oder einen Kanal für herausragende Leistungen im Netz vergeben. In der Kategorie "Best Brand Channel" entscheiden die Nutzerinnen und Nutzer online auf goldenekamera.de. (APA, 5.8.2020)