Mediennews: Uwe Scheuch in Causa Ideenschmiede neuerlich schuldig gesprochen; neue Abonnenten helfen "New York Times" über Werbeloch

Lenny und Moritz in "How to Sell Drugs Online (Fast)" auf Netflix. Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Prozess: Uwe Scheuch in Causa Ideenschmiede neuerlich schuldig gesprochen – Das Gericht sah Bestechlichkeit und Vorteilsannahme des ehemaligen freiheitlichen Politikers als erwiesen an

Drogen dealen, Freundschaft! Zweite Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" auf Netflix – Da sind nicht nur die Drogen toxisch, auch Moritz ist ein skrupelloses Arschloch "in the making", das gern Mark Zuckerberg und Elon Musk zitiert

Rote Zahlen: Disney mit 4,7 Milliarden Dollar Verlust in Coronakrise – Vergnügungsparks und Kinos geschlossen – Zeichentrick-Märchen "Mulan" bei Disney+ statt im Kino

Coronakrise: Neue Abonnenten helfen "New York Times" über Werbeloch – Mehr als die Hälfte der Erlöse aus Abos – Der Umsatz ist um 7,5 Prozent auf knapp 404 Millionen Dollar zurückgegangen

Employer Branding: Neue Recruiting-Kampagne für das Haus der Barmherzigkeit – Entwickelt von Kobza and the Hungry Eyes

Switchlist: Nicht tot zu kriegen, Maudie, Another Reality, Terra Mater: Die Landschaft der tausend Farben, Weltjournal über Corona-Tourismus und Mega-Yachten – TV-Tipps für heute Abend.

