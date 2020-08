SWITCHLIST

20.15 HERR UND FRAU ÖSTERREICHER

Das ganz normale Verhalten der Österreicher

... beim Camping Kabarettist Rudi Roubinek besucht in der sechsteiligen Serie Österreicherinnen und Österreicher, um ihnen bei ihren Hobbys über die Schulter zu schauen. Ob beim Fischen oder beim Beobachten von Vögeln, Roubinek ist dabei, wenn die Protagonisten ihren Leidenschaften frönen. Zum Auftakt geht es um das Thema Camping. Bis 21.05, ORF 3

20.15DOKUMENTARFILM

Die Geschichte von Pferd und Mensch Wie und warum hat der Mensch das Pferd gezähmt? Auf der Suche nach einer Antwort reiste ein deutsch-kanadisches Filmteam zwei Jahre lang um die Welt: von den letzten heute lebenden Reiternomaden im Altai-Gebirge über sibirische Cowboys am kältesten Ort der Welt bis zu den heutigen Blackfoot-Indianern in Nordamerika. Bis 21.45, Arte

20.15 SCHLAUES BÜRSCHCHEN

The Book of Henry (USA 2007, Colin Trevorrow) Susan Carpenter (Naomi Watts) zieht als alleinerziehende Kleinstadtmutter und Kellnerin zwei Söhne groß, leidet aber an Selbstzweifeln. Ihr elfjähriger Sohn Henry (Jaeden Lieberher) hilft, wo er kann, und bemerkt obendrein, dass Polizistenvater Glenn im Nachbarhaus seine Tochter Christina missbraucht. Er schreibt in einem Buch nieder, wie sie gerettet werden könnte – und braucht dazu die Hilfe seiner Mutter. Bis 22.20, ATV 2

20.15 DER DUDE

The Big Lebowski (USA/GB 1998, Joel Coen) Der Alt-Hippie Jeff Lebowski (Jeff Bridges) alias der "Dude" schiebt im wahrsten Wortsinn eine ruhige Kugel: Zwischen den Bowlingtreffs mit seinen Kumpels raucht er nur Joints und trinkt White Russians. Alles bestens, bis zwei Schläger bei ihm eindringen, da sie ihn für den gleichnamigen Millionär halten, ihn verprügeln und auf seinen Teppich pinkeln. Bis 22.05, ZDF neo

Foto: zdf, tele münchen

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Tak-Tak-Tak-Gröhl-Wumm-Bumm-Bumm So tönt es vom Nachbargrundstück. Eine Frau wehrt sich gegen die akustischen Belästigungen ihres Nachbarn. In der zweiten Causa geht es um einen Schotterteich im Privatbesitz und Schwarzbauten im Grünland, so sieht es zumindest die Gemeinde. Ein Fall für das Gericht. Bis 22.00, ORF 2

21.05 SPIRA, AUFGEWÄRMT

Alltagsgeschichte: Im Versatzamt In dieser Folge der Reportagereihe aus dem Jahr 2000 erzählt Elizabeth T. Spira gemeinsam mit Kameramann Peter Kasperak Geschichten aus dem Versatzamt. Um 21.50 Uhr folgt Die Desperados vom 10. Hieb – Wien-Favoriten aus dem Jahr 1999, und um 22.40 Uhr geht es um Wien – Am Gürtel und noch ein paar Jahre weiter züruck. Die Episode entstand im Jahr 1991. Bis 23.25, ORF 3

22.10 SALZBURGER FESTSPIELE

Salzburger Festspieltalk Jedermann-Darsteller Tobias Moretti begrüßt die "Jahrhundert-Buhlschaft" Caroline Peters zum Talk im Schloss Leopoldskron. Bis 22.40, Servus TV