Mit neuen Aktionsplänen – darunter ein Ampelsystem, das die regionale Gefährdung bewertet – bereitet sich Österreich auf den Herbst vor. Sicher ist zwar nichts, doch Experten befürchten, das in der kalten Jahreszeit auch die Zahl der Corona-Infizierten weiter steigen wird.

Doch wie gut sind wir auf dieses Szenario vorbereitet, was haben wir seit Februar, seit dem ersten positiven Corona-Test in Österreich, Neues über das Virus gelernt? Können wir Patienten besser behandeln, die Ausbreitung effektiver stoppen? Diesen Frage widmet sich eine Expertenrunde in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden".

Mit dabei bei der Videodiskussion: der Innsbrucker Infektiologe Günter Weiss, der zu den erfahrensten Ärzten in Österreich bei der Behandlung von Covid-Patienten gehört. Ebenfalls zu Gast ist Niki Popper. Der Simulationsforscher gehört dem Expertengremium der Regierung an und analysiert verschiedene Ausbreitungsszenarien des Virus. Mit dabei ist schließlich die oberste Pflegeanwältin Österreichs, Lisa Haderer. Sie wird darüber berichten, wie ein guter Umgang mit Corona in dem sensiblen Bereich der Altenpflege möglich ist.

Stellen Sie Ihre Fragen!

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit, und stellen Sie Ihre Fragen! Posten Sie einfach hier im Forum, was Sie gerne wissen möchten. Die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es den Talk ab Donnerstagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 5.8.2020)