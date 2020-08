Der SV Mattersburg verzichtet auf einen Spielbetrieb im Profifußball. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Der SV Mattersburg legt seine Lizenz für die Fußball-Bundesliga zurück. Der Klub ist nach dem Skandal rund um Hauptsponsor Commerzialbank nicht mehr in der Lage, den Profibetrieb aufrecht zu erhalten und stellt einen Insolvenzantrag. Dies wurde bei einer außerordentlichen Hauptversammlung im Pappelstadion am Mittwochabend beschlossen.

"Aufgrund der Geschehnisse rund um die Commerzialbank Mattersburg ist leider auch der SV Mattersburg in Mitleidenschaft gezogen worden", teilte Vizepräsident Hans-Georg Deischler in einer Aussendung mit.

Die WSG Tirol, nach Ablauf der vergangenen Saison am Tabellenende der Zwölferliga, darf damit auch in der kommenden Spielzeit in der höchsten Spielklasse antreten.

Bundesliga freut sich über Klarheit

"Für die Bundesliga und ihre Klubs besteht nun Klarheit, sodass der Sport und vor allem die Vorbereitung für die Saison 2020/21 in den Mittelpunkt rücken können", wird Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer in einer Pressemitteilung zitiert.



SVM-Vereinspräsident und Bankenchef Martin Pucher war von seinem Amt zurückgetreten, nachdem der Finanzskandal um Commerzialbank Mattersburg am 15. Juli aufgeflogen war. Zuletzt war unklar, ob sich der SV Mattersburg in ein Sanierungsverfahren retten kann, damit wäre den Burgenländern ein Zwangsabstieg erspart geblieben.

SK Rapid II will in die 2. Liga

Die Mitgliederversammlung der Mattersburger hat sich weiters zu einer Neugründung eines Vereins für Nachwuchs-Mannschaften entschieden. In den kommenden Tagen wolle man entscheiden, in welcher Form dies passieren soll.

Durch den Nichtabstieg der WSG Tirol stehen aktuell nur 15 Mannschaften für die kommende Zweitliga-Saison fest. Der SK Rapid hatte zuvor bereits einen Antrag bei der Bundesliga gestellt, um den vakanten Platz mit seiner zweiten Mannschaft einzunehmen. Die Liga brachte nun ihrerseits einen entsprechenden Antrag beim zuständigen ÖFB-Präsidium ein. (red, 5.8.2020)