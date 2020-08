Der SV Mattersburg verzichtet auf einen Spielbetrieb im Profifußball. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Der SV Mattersburg legt seine Lizenz für die Fußball-Bundesliga zurück. Der Klub ist nach dem Skandal rund um Hauptsponsor Commerzialbank nicht mehr in der Lage, den Profibetrieb aufrecht zu erhalten und stellt einen Insolvenzantrag. Dies wurde bei der außerordentlichen Hauptversammlung im Pappelstadion beschlossen.

Die WSG Tirol, nach Ablauf der vergangenen Saison am Tabellenende der Zwölferliga, darf damit auch in der kommenden Spielzeit in der höchsten Spielklasse antreten.

"In Mitleidenschaft gezogen worden"

"Aufgrund der Geschehnisse rund um die Commerzialbank Mattersburg ist leider auch der SV Mattersburg in Mitleidenschaft gezogen worden", teilte Vizepräsident Hans-Georg Deischler in einer Aussendung mit.

Vereinspräsident und Bankenchef Martin Pucher war von seinem Amt zurückgetreten, nachdem der Finanzskandal um Commerzialbank Mattersburg am 15. Juli aufgeflogen war. Zuletzt war unklar, ob sich der SV Mattersburg in ein Sanierungsverfahren retten kann, damit wäre den Burgenländern ein Zwangsabstieg erspart geblieben. (red, 5.8.2020)