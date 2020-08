Out. Foto: AFP/SUPINSKY

Kiew – Der VfL Wolfsburg ist im Achtelfinale der Fußball-Europa League klar gescheitert. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen Schachtar Donezk verlor der deutsche Bundesligist unter Trainer Oliver Glasner auch das Rückspiel in Kiew am Mittwoch mit 0:3. Alle Tore der Ukrainer fielen in den letzten Spielminuten. Xaver Schlager spielte bei den Wolfsburgern durch.

Im Viertelfinale steht auch der FC Kopenhagen. Der dänische Topclub schlug Istanbul Basaksehir im Rückspiel mit 3:0 und schaffte nach dem 0:1 im Hinspiel im März noch die Wende. (APA, 5.8.2020)

Ergebnisse der Europa-League-Achtelfinalspiele vom Mittwochabend:

Schachtar Donezk – VfL Wolfsburg 3:0 (0:0). Kiew, Tore: Moraes (89., 93.), Solomon (91.). Rote Karte: Chotscholawa (68./Donezk). Gelb-Rot: Brooks (70./Wolfsburg). Wolfsburg: Trainer Glasner, Schlager spielte durch, Pervan Ersatz. Hinspiel 2:1, Schachtar mit Gesamtscore von 5:1 im Viertelfinale

FC Kopenhagen – Istanbul Basaksehir 3:0 (1:0). Kopenhagen, Tore: Wind (4., 53./Elfmeter), Falk (62.). Hinspiel 0:1, Kopenhagen mit Gesamtscore von 3:1 im Viertelfinale