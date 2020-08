Die USA wollen "nicht vertrauenswürdige" chinesische Apps aus dem Online-Store von Apple entfernen. Foto: Pablo Martinez Monsivais/Pool via Reuters

Die USA wollen "nicht vertrauenswürdige" chinesische Apps aus dem Online-Store von Apple entfernen. Das sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Washington und erklärte, der Videodienst TikTok und der Kurznachrichtendienst WeChat seien "ernsthafte Gefahren". Pompeo kündigte weiter an, er werde mit dem Wirtschaftsministerium und anderen Behörden zusammenarbeiten um die Möglichkeiten chinesischer Cloud-Anbieter zu begrenzen, Daten und sensible Informationen aus den USA zu sammeln, speichern und zu bearbeiten. (Reuters, 6.8.2020)