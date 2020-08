[Inland] Neuer Kinderbonus doch nicht für jedes Kind gleich hoch.

Vier Bausteine für Corona-fitte Schulen: Distanz, Lüften, Masken, Tests.

[International] Libanon: Erschöpfung in einem kaputten Staat.

Lukaschenko vor möglicher Schicksalswahl in Belarus.

[Wirtschaft] Sparprogramm, Jobabbau: Wo die Krise tiefe Furchen hinterlässt.

[Sport] SV Mattersburg stellt Insolvenzantrag und gibt Bundesliga-Lizenz ab.

[Hinter der Fassade] Energie Plus – ein Haus, das mehr Energie produziert, als das es verbraucht! Ein User erzählt.

[Wetter] In den westlichen Landesteilen überwiegt sonniges Wetter. In der Osthälfte bleibt es gebietsweise noch länger trüb, erst abends lockern die Wolken schließlich verstärkt auf. Einzelne Schauer sind am Nachmittag noch möglich, bevor die Neigung dafür zurückgeht. Bis 23 Grad.

[Zum Tag] Vor 75 Jahren fielen die Atombomben in Japan. Seitdem lebt die Menschheit mit tödlichen Blutsaugern in ihrem Fell. Die Atommächte müssen sie endlich beseitigen.